افزایش پنج برابری بودجه صندوق ضمانت از صنایع کوچک کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، امیررضا واعظی آشتیانی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای صنعتی مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: اعتبار امسال صندوق ضمانت از صنایع کوچک پنج میلیارد تومان بوده است .

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار در سال آینده به 250 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

واعظی با اشاره به اینکه صندوق ضمانت حمایت از صنایع کوچک یک هویت مستقل حقوقی دارد، تصریح کرد: این صندوق قصد دارد با فعالتر بیشتر در سال آینده حدود 752 شهرک، ناحیه و خوشه صنعتی را در کشور حمایت کند.

مدیرعامل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه اکنون حدود 560 شهرک و خوشه و نواحی در کشور فعال هستند، اذعان داشت: در تلاش هستیم خوشه های صنعتی با توجه به ظرفیت هر استان تقویت کنیم .

وی در ادامه از انعقاد قرار داد با وزارت جهاد و کشاورزی در جهت تامین و توسعه صنایع روستایی و صنایع تبدیلی به صورت خوشه های صنعتی برای سال آینده در کشور خبر داد.

به گفته واعظی آشتیانی سال آینده با اعطای تسهیلات به شهرک های صنعتی که به سمت افزایش تولید پیش می رود قصد داریم صندوق ضمانت از صنایع کوچک در کشور را تقویت کنیم .

وی در بخش دیگری از نشست خبری با اشاره به اجرای طرح تولید بدون کارخانه برای سال َآینده اظهار داشت: با اجرای این طرح بدون غفلت از مسائل فرهنگی و با اجرای سریالهای تلویزیونی در راستای اجرای این طرح بستری سازی مناسب صورت می گیرد.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه این ساختار در کشور سابقه دیرینه دارد یاد آور شد: در ایران این فناوری هنوز به صورت جست و گریخته و غیر اصولی انجام می گیرد.

واعظی آشتیانی تعامل شهرداریها، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، وزارت کار و دیگر دستگاههای معتبر کشور را جهت تحقق این طرح ضروری دانست و گفت: این طرح در حال حاضر توسط یک مرکز تحقیقاتی در تهران به صورت آزمایشی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به صورت عملیاتی از سال آینده در استانهای کشور صورت می گیرد.