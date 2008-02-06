ساخت خطوط انتقال سوخت به 30 نیروگاه کشور تا سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود امام زاده امروز در جمع خبرنگاران گفت: تا سال 57 مجموعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده کشور 6 هزار کیلومتر بود که در طول سالهای پس از انقلاب حجم لوله‌ها به 14 هزار کیلومتر افزایش یافت.

وی افزود: همچنین ظرفیت انتقال نیز از حدود 20 میلیارد تن کیلومتر قبل از پیروزی انقلاب به 52 میلیارد تن کیلومتر یعنی حدود 5/2 برابر افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت با اشاره به اهمیت سوخت رسانی به نیروگاه های برق کشور به ویژه در فصل سرد سال، اظهار داشت: سال جاری همانند سال گذشته، انتقال نفت خام و فرآورده از طیق خطوط لوله به مقاصد مصرف با حداکثر ظرفیت صورت گرفت به گونه‌ای که هیچگونه کمبودی از لحاظ سوخت مایع در زمستان احساس نشد.

وی اعلام کرد: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تا سال آینده با احداث خطوط مستقیم، به 30 نیروگاه در نقاط مختلف کشور سوخت مایع آنها را تامین خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سوخت جایگزین مورد نیاز به 8 نیروگاه به وسیله خطوط لوله تامین می شود، تصریح کرد: این 8 نیروگاه روزانه 8 هزار و 140 مگاوات برق تولید می کنند.

به گفته وی، به وسیله خطوط لوله روزانه 18 میلیون لیتر نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت جایگزین به این تعداد نیروگاه تحویل می شود که این میزان سوخت رسانی مستقیم معادل حذف بیش از یک هزار تانکر از جاده های کشور است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران اعلام کرد: در 9 ماه امسال بیش از 5/5 میلیارد لیتر فرآورده از شبکه نفت خام خطوط لوله منتقل شده است که اگر قرار بود این میزان با تانکرهای نفتکش جاده پیما حمل شود، بیش از 280 هزار تانکر نیاز بود.

امام زاده ادامه داد: روزانه 1 میلیون و 150 هزار بشکه نفت خام و 1 میلیون و 200 هزار بشکه فرآورده های نفتی به وسیله خطوط لوله در کشور منتقل می شود.

وی به مزیت حمل مواد نفتی به وسیله خطوط لوله اشاره کرد و افزود: هزینه انتقال هر لیتر یا یک بشکه فرآورده به وسیله خطوط لوله یک پنجم هزینه حمل به وسیله تانکر می باشد، این درحالی است که میزان سوخت مورد نیاز برای حمل مواد نفتی نیز یک هفتم میزان سوخت مصرفی تانکرهای جاده پیما است.

وی ادامه داد: همچنین مسئولیت حمل نفت خام کشورهای آسیای میانه از پایانه نفتی نکا به پالایشگاه های شمالی را عهده دار است که این مهم با 14000 کیلومتر خط لوله با قطرهای مختلف و بیش از 170 تلمبه خانه و تأسیسات انجام می شود.

امام زاده اظهار داشت: این شرکت همچنین تعدادی ارتباط مخابراتی مطمئن با ضریب نزدیک به 100 درصد در گستره خطوط لوله و عملیات وزارت نفت را عهده دار است.

امام زاده خط لوله 10 اینچ کرمانشاه - سنندج با طول 141 کیلومتر و با ظرفیت 40 هزار بشکه، خط لوله 12 اینچ تبریز - سراب با طول 144 کیلومتر و با ظرفیت 35 هزار بشکه، خط لوله 10 اینچ سراب - اردبیل با طول 84 کیلومتر، خط لوله 8 اینچ نیروگاه قم به طول 3 کیلومتر و با ظرفیت 40 هزار بشکه، ایجاد امکانات برای واردات نفت گاز در پایانه نفتی نکا و انتقال به ساری، همچنین ایجاد امکانات در مرکز انتقال نفت تنگ فنی برای انتقال نفت خام و فرآورده به کرمانشاه از طریق خط لوله 16 اینچ و مراکز انتقال نفت برداسبی و افرینه با حمل 120 هزار بشکه را از جمله فعالیتهای انجام شده اعلام کرد.

به گفته وی، پیگ رانی هوشمند به میزان بیش از پنج هزار کیلومتر، تعویض پوشش های نامناسب لوله ها، ترمیم و تعویض خطوط فرسوده، مقاوم سازی خطوط، تغییر مسیرها در تقاطع با رودخانه ها، مسیل ها و تغییر مسیر در برخی از شهرها که به لحاظ توسعه شهری وارد حریم خطوط لوله شده اند نیز از جمله فعالیت های مهم این شرکت است.

وی در خصوص پروژه‌های در دست اجرا نیز گفت: تعویض خط لوله تنگ فنی ری به طول 507 کیلومتر، تعویض خط لوله 155 کیلومتری آبادان- اهواز، افزایش ظرفیت انتقال فرآودره در خطوط لوله تبریز- ارومیه، ری- تبریز، بندر‌عباس - رفسنجان و رفسنجان به اصفهان در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ظرفیت انتقال فرآورده در خط لوله بندر‌عباس- رفسنجان از 200 به 300 هزار بشکه در روز، رفسنجان- اصفهان به 150 هزار بشکه، ری - تبریز 35 هزار بشکه و تبریز- ارومیه نیز حدود 35 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.