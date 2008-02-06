  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

کتابخانه عمومی بخش خشکبیجار رشت به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجرکتابخانه عمومی امام (ع) بخش خشکبیجار شهرستان رشت طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استان ظهر چهارشنبه مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی گیلان در این مراسم گفت: لازمه انقلاب اسلامی که یک انقلاب فرهنگی است، تقویت عناصر فرهنگی است چون اساسا یک جامعه را فرهنگ تشکیل می دهد.

حجت الاسلام حمید پورعیسی افزود: اموری که مربوط به مهندسی فرهنگی اعم از سیاسی، اجتماعی و هنری باشد باید توجه شود.

وی به سخنان رهبر انقلاب در خصوص مظلوم بودن فرهنگ اشاره کرد و گفت: رفع مظلومیت از فرهنگ ساختن ساختمان نیست بلکه تحقق این مهم حرکت در مسیر اهدافی است دین و آرمان های شهدا برای ما معین کرده اند.

پورعیسی یادآورشد: ایجاد ساختمان های فرهنگی به منظور ساخته شدن افکار و اندیشه های ما بوده تا پرورش دهنده نسل خوبی برای آینده جامعه متدین و مومن باشد.

کتابخانه امام علی (ع) خشکبیجار با اعتبار هزینه شده چهار هزار و 400 میلیون ریال در زمینی به مساحت 430 متر با زیربنای 613 متر مربع در دو طبقه طراحی شده است.

این کتابخانه دارای یک سالن آمفی تئاتر و نمایش به ظرفیت 92 صندلی، نگارخانه، کلاس آموزش، کتابخانه و سالن مطالعه مجزا برای برداران و خواهران است.

اعتبار ساخت این کتابخانه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به گیلان و استانی تامین شده است.

کد مطلب 634329

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها