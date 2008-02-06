کتابخانه عمومی بخش خشکبیجار رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی گیلان در این مراسم گفت: لازمه انقلاب اسلامی که یک انقلاب فرهنگی است، تقویت عناصر فرهنگی است چون اساسا یک جامعه را فرهنگ تشکیل می دهد.

حجت الاسلام حمید پورعیسی افزود: اموری که مربوط به مهندسی فرهنگی اعم از سیاسی، اجتماعی و هنری باشد باید توجه شود.

وی به سخنان رهبر انقلاب در خصوص مظلوم بودن فرهنگ اشاره کرد و گفت: رفع مظلومیت از فرهنگ ساختن ساختمان نیست بلکه تحقق این مهم حرکت در مسیر اهدافی است دین و آرمان های شهدا برای ما معین کرده اند.

پورعیسی یادآورشد: ایجاد ساختمان های فرهنگی به منظور ساخته شدن افکار و اندیشه های ما بوده تا پرورش دهنده نسل خوبی برای آینده جامعه متدین و مومن باشد.

کتابخانه امام علی (ع) خشکبیجار با اعتبار هزینه شده چهار هزار و 400 میلیون ریال در زمینی به مساحت 430 متر با زیربنای 613 متر مربع در دو طبقه طراحی شده است.

این کتابخانه دارای یک سالن آمفی تئاتر و نمایش به ظرفیت 92 صندلی، نگارخانه، کلاس آموزش، کتابخانه و سالن مطالعه مجزا برای برداران و خواهران است.

اعتبار ساخت این کتابخانه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به گیلان و استانی تامین شده است.