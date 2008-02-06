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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۳

حجت‌الاسلام حیدر مصلحی:

50 درصد موقوفات کشور با امام حسین (ع) مرتبط است

50 درصد موقوفات کشور با امام حسین (ع) مرتبط است

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بیش ‌از 50 ‬درصد موقوفات کشور با نهضت عاشورای اباعبدالله ‌الحسین (ع) مرتبط و در جهت ترویج و تبلیغ آن است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌ الاسلام مصلحی، بعد از ظهر امروز در دومین کنگره عاشوراپژوهی زنجان باعنوان "عاشورا، انقلاب، انتظار" در محل دارالقران کریم شهر زنجان افزود: ایران قطب حرکت و تحولات جوامع اسلامی است و این مقام و جایگاه ، بدون الهام گرفتن از حرکتهای اصلاحی و آزادیخواهانه سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) میسر نبود.

حجت‌الاسلام مصلحی خواست و نیت واقفین برای اختصاص بخشی‌ از اموال و مایملک خود، تبیین و تبلیغ فرهنگ عاشورایی را رمز پایداری و ماندگاری هرچه بیشتر این نهضت دانست و گفت: سرمایه‌گذاری مردم از طریق وقف دارایی‌های خود، موجب حفظ، تقویت و اثرگذاری روز افزون حرکت حضرت امام حسین (ع) و ایجاد تحولاتی ژرف و عمیق در زندگی بشریت شده است.

 وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران همانند تمامی حرکتهای عدالت‌خواهانه، از نهضت عاشورا نشات گرفته است.

مصلحی عنوان کرد انقلاب اسلامی ایران گامهای اولیه را برمی ‌دارد و تا رسیدن به قله‌های بلندی که‌از آرمانها و اهداف حضرت امام راحل می‌باشد، فاصله دارد.

وی با عنوان اینکه حضور در کلاس درس آزادی و آزادگی امام‌حسین(ع) را لازمه تحقق اهداف انقلاب اسلامی است گفت: جمهوری اسلامی در جایگاهی قرارگرفته است که دنیای اسلام به موفقیت‌های آن در عرصه‌های مختلف به عنوان یک کشور اسلامی، افتخار می‌کنند.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دستاوردهای نظام اسلامی را در طی 29 ساال عمر آن چشمگیر دانست و با تاکید بر این که ایران حال حاضر با ایران سال 57 غیر قابل مقایسه است افزود: آنچه که امروز ایران به آن دست یافته حاصل ایثار و مقاومت ملت ایران در سایه پیروی از ولایت فقیه است.

کد مطلب 634331

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