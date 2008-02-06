ظرفیت سالانه تولید فولاد کشور به 32 میلیون تن افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان با بیان اینکه طرح‌های مختلفی در اقصی نقاط کشور درحال اجراست، افزود : یکی از این طرحها مجتمع فولاد هرمزگان است که اجرای آن 60 درصد پیشرفت داشته است .

وی گفت : این طرح 14 هزار تن ماشین آلات و تجهیزات دارد که همه این تجهیزات ساخته و 60 درصد آنها نیز نصب شده است .

محرابیان یادآور شد : این طرح به دست متخصصان و با تکنولژی داخلی ، با هزینه‌ای حدود 800 میلیارد تومان اجرا می‌شود .

وی خاطرنشان کرد : ظرفیت پیش بینی شده آن 3.5 میلیون تن در سال خواهد بود و قراردادی هم برای افزایش 3 میلیون تن دیگر به ظرفیت آن در حال انعقاد است .

وزیر صنایع ومعادن با اشاره به اینکه ظرفیت تولید محصولات فولادی هم اکنون 18 میلیون تن در سال است، افزود : تا پایان سال آینده با بهره برداری از طرحهای درحال احداث واردات فولاد نخواهیم داشت .

محرابیان گفت : در حال حاضر ایران مقام بیستم را از نظر تولید فولاد در دنیا دارد که با اجرای این طرحها تا پایان سال 1390 به مقام چهاردهم در این زمینه دست خواهد یافت .

وی از کشور چین به عنوان یکی از کشورهایی که با آنها همکاری استراتژیک داریم یاد کرد و گفت : بیش از 150میلیارد دلار قرارداد در زمینه‌های مختلف با این کشور داشته ایم که این قراردادها دو طرفه و نشان‌دهنده همکاری بالا میان تهران و پکن است .

محرابیان در ادامه با اشاره به اینکه در دولت نهم 8 طرح فولادی در مناطق محروم کشور درحال احداث است افزود : همچنین طرحهای دیگری در مناطقی دیگری ازجمله هرمزگان ، خوزستان و نیز چند طرح توسعه ای در کارخانه‌های موجود درحال اجراست که امید است با اجرای آنها تا پایان سال 1390 ظرفیت تولید فولاد کشور به سالانه 32 میلیون تن برسد .