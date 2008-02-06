برای پرورش نسل سالم توجه به سلامت مادران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در باسمنج ، دکتر جواد شهلایی بعد از ظهر امروز در نخستین همایش ورزش ، عفاف و نشاط در شهر باسمنج در آذربایجان شرقی افزود : داشتن زنان و مادرانی که از سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار باشند موجب پرورش نسلی سالم ، قوی و پویا در جامعه خواهد شد.

وی استواری ستون زندگی خانواده‌ها را در گرو سلامتی مادران دانست و گفت : سلامت روحی و جسمی بانوان برای پرورش فرزندان سالم تنها در گرو توجه به مقوله ورزش میسر خواهد بود.

شهلایی تاکید کرد: ورزش، عفاف و نشاط به عنوان سه حلقه جدانشدنی زنجیره سلامتی بانوان است که هرکدام در کنار دیگری معنی و مفهوم واقعی پیدا خواهد کرد.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه زندگی ماشینی موجب بروز فقر حرکتی در جامعه به ویژه در بین بانوان شده است، گفت: امروزه نسل جوانان کشور به ویژه بانوان نیاز به تحرکات بیشتر و فعالیتهای ورزشی دارند که این مهم با توسعه فضاهای ورزشی از سوی سازمان تربیت بدنی در حال تحقق است.