رشد 28 درصدی ذخایر معدنی و 17 درصدی تولید مواد معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن ،‌ احمد هراتی نیک گفت : طی چند سال اخیر سرمایه گذاری مناسبی در حوزه معدن و صنایع معدنی توسط دولت و بخش خصوصی صورت گرفته که موجب افزایش تولیدات در این حوزه و به تبع آن افزایش نرخ رشد صنعت و معدن شده است .

وی افزایش اکتشاف موادمعدنی ، صدور مجوزهای صنعتی و حضور بخش خصوصی در این حوزه را از دیگر عوامل دستیابی به این رشد دانست و خاطرنشان کرد : ذخایر معدنی کشور در سال گذشته معادل 37 میلیارد و 419 میلیون تن بوده است که نشانگر 24 / 28 درصد رشد نسبت به سال گذشته می‌باشد.

وی همچنین با اشاره به رشد بی سابقه 7 / 11 درصدی بخش صنعت و معدن مندرج در گزارش اخیر بانک مرکزی افزود : تولید مواد معدنی نیز امسال با 34 / 17 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 203 میلیون تن افزایش یافته است .

هراتی نیک گفت : این آمارها نشان دهنده رشد بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به سال گذشته بوده و تداوم آن نیازمند سرمایه‌گذاری پایدار در این حوزه و حضور فعالتر بخش خصوصی و نیز تمهیدات بانک های کشور ‌به ویژه بانک مرکزی در زمینه ارائه تسهیلات لازم به صاحبان این صنایع می‌باشد.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در ادامه با ارائه گزارشی از وضع تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی طی 29 ماه دولت نهم گفت : استخراج ذغال سنگ در این مدت به 4 میلیون و600 هزار تن افزایش یافته است که این میزان در مدت مشابه قبل 3 میلیون و 700 هزار تن بوده است .

هراتی نیک افزود : تولید ذغال سنگ نیز پیش از دولت نهم 2 میلیون و 35 هزار تن بوده که طی مدت یاد شده با 19 درصد رشد به 2 میلیون و430 هزار تن افزایش یافته است .

وی همچنین با اشاره به آمار استخراج و تولید سنگ آهن کشور گفت : در این بخش نیز پیش از دوره مذکور 59 میلیون تن استخراج و 29 میلیون تن تولید صورت گرفته بود که طی 29 ماه گذشته با 60 درصد رشد به 117 میلیون تن استخراج و 46 میلیون و 700 هزار تن تولید رسیده است .

هراتی نیک همچنین خاطرنشان کرد : در زمینه استخراج سرب و روی نیز طی 29 ماه گذشته از عدد 1 میلیون و 520 هزار تن به 1 میلیون و 940 میلیون تن دست یافته‌ایم .

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزیهای مناسب تدوین شده گفت :‌ مهندس محرابیان نیز در این راستا همه بخشهای وزارت صنایع و معادن را موظف به تنظیم برنامه ای برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کرده است که به این ترتیب ، امید است رشد بخش معدن و صنایع معدنی در سال 87 شتاب بیشتری یابد .

هراتی نیک تاکید کرد : ‌عمده جهت گیریهای وزارت صنایع و معادن طبق برنامه مصوب شورای معاونان این وزارتخانه در زمینه تولید فلزات اساسی ، وسایل حمل و نقل ، مواد و محصولات شیمیایی ، کانیهای غیرفلزی و صنایع تولید پالایشگاه نفت است .

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تولید فولاد ، مواد معدنی ، سنگ آهن ،‌ ذغال سنگ و تولیدات فلزی همانند مس و آلومینیوم کشور در وضع مناسبی قرار دارد افزود : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی برای ادامه توسعه رشد معدن کشور برنامه ای برای سه سال آینده تدوین کرده است که با اجرای آن ، تا پایان برنامه چهارم توسعه ، تولید فولاد کشور به 29میلیون تن افزایش می یابد .

هراتی نیک افزود: افزایش تولید سنگ آهن به 47 میلیون و 500 هزار تن ، زغال سنگ به 3 میلیون و 200 هزار تن ، مس کاتد به 400 هزار تن و آلومینوم به650 هزار تن از دیگر اهداف این برنامه است که دستیابی به آن همکاری بانک مرکزی با بخش تولیدات صنعتی و معدنی و ارائه اعتبارات لازم برای محقق شدن برنامه را می طلبد .

وی در ادامه با ارزیابی مثبت درباره وضع فرآوری موادمعدنی کشور طی سالهای اخیر گفت :‌ هم اکنون تولیدات مس نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی یافته است که این رشد ،مرهون تجیهز مناسب نیروی انسانی و سرمایه‌گذاریهای انجام شده می‌باشد.

هراتی نیک با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاریهای مناسب در زمینه تولید و استخراج سنگ آهن از معادن نیز موجب شد ، تولید کنسانتره تا پایان سال 86 به 20 میلیون تن افزایش یابد افزود : براساس برنامه چهارم توسعه تولید کنسانتره باید به 47 میلیون تن افزایش یابد تا بتواند 30 تا 25 میلیون تن فولاد کشور را تغذیه نماید.