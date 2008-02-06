تلاش جهادی مدیران پروژه های پارس جنوبی ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، سرلشگر پاسدارمحمد علی جعفری به همراه هیئتی از مدیران پارس جنوبی، ضمن بازدید از طرحهای توسعه فازهای 6، 7 و 8 فازهای 9 ، 10، 15 ، 16، 17 و 18، از تاسیسات سکوهای دریایی فازها نیز بازدید به عمل آورد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بازدید از طرحهای توسعه پارس جنوبی، گفت: سرعت گرفتن در رشد و پیشرفت پروژه های پارس جنوبی حاصل تلاشهای جهادی مدیران این پروژه عظیم است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، افزود: در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی توفیق بازدید از مجموعه پارس جنوبی حاصل شد و خدای بزرگ را بر عنایت و نعمتهای پی در پی بر این امت و نظام، سپاس فراوان کردم.

وی تصریح کرد: بدون تردید پیشرفتهای روز افزون کشور حاصل مجاهدات و تلاشهای مهندسین، متخصصین، کارمندان و کارگران مسلمان و انقلابی ایران اسلامی است که با ایمانی ستودنی و عزمی راسخ، کمر همت به رساندن ایران، به چشم انداز تعریف شده و مصوب رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و محقق ساختن آرمانهای امام خمینی (ره) بسته اند.

سرلشگر پاسدار جعفری، سرعت گرفتن در رشد و پیشرفت کل پروژه، که در سال 86 آغاز شده را حاصل تلاشهای جهادی مدیران جدید مجموعه و ورود پاسداران انقلاب به بخشهایی از این پروژه عظیم دانست.

وی تصریح کرد: از خدای متعال توفیق روز افزون همه دست اندرکاران این مجموعه عظیم را مسئلت دارم و امیدوارم با خالص کردن نیات خود، بتوانند ضمن آنکه اجر و پاداش مجاهدین فی سبیل الله را از او دریافت می کنند، سبب جلب هر چه بیشتر رضای الهی و فراهم آوردن زمینه های نزول برکات، مرحمتها و نصرتهای بیشتری باشند.

شرکت نفت و گاز پارس، وظیفه توسعه میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی را بر عهده دارد.