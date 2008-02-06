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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۵

سرلشگر جعفری:

تلاش جهادی مدیران پروژه های پارس جنوبی ستودنی است

تلاش جهادی مدیران پروژه های پارس جنوبی ستودنی است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بازدید از طرحهای توسعه پارس جنوبی، گفت: سرعت گرفتن رشد و پیشرفت پروژه های پارس جنوبی حاصل تلاشهای جهادی مدیران این پروژه عظیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، سرلشگر پاسدارمحمد علی جعفری به همراه هیئتی از  مدیران پارس جنوبی، ضمن بازدید از طرحهای توسعه فازهای 6، 7 و 8 فازهای 9 ، 10، 15 ، 16، 17 و 18، از تاسیسات سکوهای دریایی فازها نیز بازدید به عمل آورد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بازدید از طرحهای توسعه پارس جنوبی، گفت: سرعت گرفتن در رشد و پیشرفت پروژه های پارس جنوبی حاصل تلاشهای جهادی مدیران این پروژه عظیم است. 

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، افزود: در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی توفیق بازدید از مجموعه پارس جنوبی حاصل شد و خدای بزرگ را بر عنایت و نعمتهای پی در پی بر این امت و نظام، سپاس فراوان کردم.

وی تصریح کرد: بدون تردید پیشرفتهای روز افزون کشور حاصل مجاهدات و تلاشهای مهندسین، متخصصین، کارمندان و کارگران مسلمان و انقلابی ایران اسلامی است که با ایمانی ستودنی و عزمی راسخ، کمر همت به رساندن ایران، به چشم انداز تعریف شده و مصوب رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و محقق ساختن آرمانهای امام خمینی (ره) بسته اند.

سرلشگر پاسدار جعفری، سرعت گرفتن در رشد و پیشرفت کل پروژه، که در سال 86 آغاز شده را حاصل تلاشهای جهادی مدیران جدید مجموعه و ورود پاسداران انقلاب به بخشهایی از این پروژه عظیم دانست.

وی تصریح کرد: از خدای متعال توفیق روز افزون همه دست اندرکاران این مجموعه عظیم را مسئلت دارم و امیدوارم با خالص کردن نیات خود، بتوانند ضمن آنکه اجر و پاداش مجاهدین فی سبیل الله را از او دریافت می کنند، سبب جلب هر چه بیشتر رضای الهی و فراهم آوردن زمینه های نزول برکات، مرحمتها و نصرتهای بیشتری باشند.

شرکت نفت و گاز پارس، وظیفه توسعه میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی را بر عهده دارد.

کد مطلب 634335

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