  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۲

380 هزار معتاد تحت پوشش طرح ملی نجات قرار می گیرند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 380 هزار معتاد تا پایان امسال در طرح ملی نجات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسعود زاهدیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون بیش از 85 درصد این جمعیت پیش بینی شده تحت درمان قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه از سال آینده معتادین به تریاک نیز تحت پوشش درمانی شربت تریاک قرار می گیرند، ادامه داد: کار مطالعاتی برای تولید این دارو تا پایان امسال به اتمام می رسد.

مدیرکل اموراجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از نام گذاری سال 87 با عنوان سال پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر یاد کرد و خاطرنشان کرد: این به معنا نخواهد بود که اقدامات مقابله ای کم رنگ شود بلکه شدت بیشتری خواهد یافت.

وی از کشف 500 تن انواع مواد مخدر در کشوراز ابتدای سال جاری تا کنون توسط ماموران انتظامی خبر داد و اظهارداشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 74 درصدی برخوردار بوده است.

زاهدیان با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط شبکه های خرید و فروش به طور قابل ملاحظه ای در کشور کاهش یافته است ، تصریح کرد: امید می رود با اجرای طرح ملی نجات،  ایران رتبه اول را در بحث درمان و بازپروری معتادین در جهان کسب نماید.

وی خراسان جنوبی را جزء استان های برتر در بحث مقابله با مواد مخدر دانست و افزود: این نشان دهنده برنامه ریزی ها و انسجام دربین نیروهای نظامی و انتظامی این استان می باشد.

مدیرکل اموراجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشوراز رشد 41 برابری تولید مواد مخدر از سال 2001 تا کنون در کشور افغانستان خبر داد و یادآور شد: در این راستا نیزتوانایی نیروهای مسلح کشور ما به حدی بوده است که توانسته اند اشراف کامل به شبکه های قاچاق داشته باشند که افزایش کشفیات و کاهش تلفات نیروهای خودی نشانگر بارز این موضوع است.

کد مطلب 634352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها