380 هزار معتاد تحت پوشش طرح ملی نجات قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسعود زاهدیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون بیش از 85 درصد این جمعیت پیش بینی شده تحت درمان قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه از سال آینده معتادین به تریاک نیز تحت پوشش درمانی شربت تریاک قرار می گیرند، ادامه داد: کار مطالعاتی برای تولید این دارو تا پایان امسال به اتمام می رسد.

مدیرکل اموراجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از نام گذاری سال 87 با عنوان سال پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر یاد کرد و خاطرنشان کرد: این به معنا نخواهد بود که اقدامات مقابله ای کم رنگ شود بلکه شدت بیشتری خواهد یافت.

وی از کشف 500 تن انواع مواد مخدر در کشوراز ابتدای سال جاری تا کنون توسط ماموران انتظامی خبر داد و اظهارداشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 74 درصدی برخوردار بوده است.

زاهدیان با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط شبکه های خرید و فروش به طور قابل ملاحظه ای در کشور کاهش یافته است ، تصریح کرد: امید می رود با اجرای طرح ملی نجات، ایران رتبه اول را در بحث درمان و بازپروری معتادین در جهان کسب نماید.

وی خراسان جنوبی را جزء استان های برتر در بحث مقابله با مواد مخدر دانست و افزود: این نشان دهنده برنامه ریزی ها و انسجام دربین نیروهای نظامی و انتظامی این استان می باشد.

مدیرکل اموراجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشوراز رشد 41 برابری تولید مواد مخدر از سال 2001 تا کنون در کشور افغانستان خبر داد و یادآور شد: در این راستا نیزتوانایی نیروهای مسلح کشور ما به حدی بوده است که توانسته اند اشراف کامل به شبکه های قاچاق داشته باشند که افزایش کشفیات و کاهش تلفات نیروهای خودی نشانگر بارز این موضوع است.