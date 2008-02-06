میزان اعطای وام از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی 2.5 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، براساس گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی‌، از زمان تاسیس این حساب در سال 1379‌ تا پایان شهریور ماه امسال مجموعاً حدود 7/16 میلیارد دلار از موجودی این حساب به بخش خصوصی‌،‌ تسهیلات ارزی پرداخت شده که 71 در صد این مبلغ طی 2سال نخست فعالیت دولت نهم یعنی از ابتدای مهر 84 تا ابتدای مهر 86 بوده است و دلایل روشنی بر تاکید و توجه ویژه فراوان دولت به حمایت از تقویت و توسعه بخش خصوصی است.

بر اساس این گزارش، در دو ساله منتهی به شهریور ماه سال جاری‌، دولت نهم مجموعاً حدود 12 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای طرح اقتصادی به بخش خصوصی وام پرداخت کرده که این رقم حدود 5/2 برابر کل وام پرداختی از محل این حساب از زمان تاسیس آن تا پایان شهریور 84 است .

طی سال‌های 1380 تا پایان نیمه نخست سال 84‌ مجموعاً 7/4 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی وام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که طی سال‌جاری نیز میزان پرداخت وام به بخش خصوصی سرعت بیشتری گرفته به طوری که فقط در نیمه نخست امسال بالغ بر 3/5 میلیارد دلار از این حساب به بخش خصوصی وام اعطا شده است‌، حال آنکه طی سال‌های 80 تا 83 مجموعاً 3 میلیارد و 769 میلیون دلار وام پرداخت شده بود .

بنابر آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی‌، میزان پرداخت وام از محل این حساب به بخش خصوصی طی سال‌های 80 تا 83 به ترتیب 158 میلیون دلار 598 میلیون دلار،1076 میلیون دلار و 1937 میلیون دلار بوده است . این رقم طی سال‌های 84‌، 85 به ترتیب به 2 میلیارد و 313 میلیون دلار و 5 میلیارد و 512 میلیون دلار افزایش یافت که در نوع خود قابل توجه است.