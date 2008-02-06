چهارمین همایش اهل قلم بسیجی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرمانده مقاومت بسیج استان تهران، ظهر امروز در این همایش اظهار داشت: در انقلاب اسلامی پیامهایی از کربلا به چشم می خورد به نحوی که شیوه مبارزه مردم آن زمان شیوه عاشورایی بود و بدون سلاح با مشت و خون توانستند رژیم دو هزار و 500 ساله شاهنشاهی را برکنار کنند.

سردار مرتضی شانه ساز زاده افزود: انقلاب اسلامی ما به غیر از مسلمانان و مردم ایران، تمام کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده و پشتوانه قوی برای مردم ایران و مسلمانان جهان است و با تکیه بر آن می توان به تمام عرصه های مختلف بین المللی دست یافت.

در این مراسم همچنین دبیر همایش نویسندگان بسیجی منطقه مقاومت استان تهران هدف از برگزاری این همایش را افزایش قدرت پژوهش، آموزش اصول برنامه نویسی و تحقیق به مربیان و آشنایی افراد و محققان با یکدیگر دانست.

محمدتقی فاکر افزود: این همایش به صورت سالانه برگزار می شود و در هر همایش مربیان، مقالات خود را با موضوعات مختلف ارائه می دهند و پس از ارزیابی در منطقه و استان، مقالات به مراحل کشوری ارسال می شود.

وی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی مقالات و تحقیقات ارائه شده، عدم توجه جدی به بخش مقاله در کشور است به نحوی که افراد برای ارائه تحقیق تنها با مراجعه به سایت اینترنتی و انواع کتابهای مرجع اقدام به جمع آوری مطالب می کنند و آن را در قالب تحقیق ارائه می دهند.

این مسئول تاکید کرد: تحقیق و پژوهش باید دارای مغز و محتوای جدید باشد و نتایج جدیدی را ارائه دهد.

در این همایش به سه مقاله برگزیده از شهرستانهای ساوجبلاغ، شهریار و کرج جوایزی اهدا شد.