اختصاص 10 میلیارد دلار از ذخیره ارزی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعبداللهی امروز پس از پایان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق، افزود: در راستای سیاستهای کلی برنامه چهارم، یک درصد درآمد مالیاتی شرکتهای دولتی و بانکها به امور تحقیقات و پژوهشی اختصاص خواهد یافت.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مورد تعیین تکلیف بنزین و گازوئیل درسال 87گفت: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 87 برای این منظور 3هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بنزین و گازوئیل درسال آینده اختصاص داد که مقرر شد تصمیمگیری برای مدیریت هزینه این موضوع، برعهده دولت باشد.
وی، با تاکید بر اینکه تخصیص مبالغ دیگری برای این منظور از سوی دولت ممنوع شده است، اظهار امیدواری کرد که دولت با اتخاذ سیاستهایی، امکان گشایش بیشتر برای مردم را فراهم نماید و رئیس جمهوری وعده داده که در این زمینه دولت قدمهای مثبتی بر می دارد.
به گفته عبداللهی براساس مفاد مندرج در لایحه بودجه دولت، منابع و مصارف بودجه 279هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نسبت به سال 86 حدود 20.8 درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بودجه عمومی کمی بیش از ۷۹هزار میلیارد تومان بود که ۱۵ /۶درصد رشد نشان داده و بودجه شرکتهای دولتی نیز 206هزار میلیارد تومان معادل 23.4درصد رشد داشته است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به ترکیب منابع دولت درلایحه بودجه، بیان کرد: بودجه سال آتی از درآمدهای نفتی به میزان 57.8درصد، درآمدهای مالیاتی 25درصد و سایر منابع درآمدی 17.2درصد تشکیل می شود.
وی رقم پیش بینی برداشت از حساب ذخیره ارزی درسال آتی را 17 میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: قیمت هر بشکه نفت نیز 55 دلار در نظر گرفته شده است.
عبداللهی از افزایش مختصر بودجه کل کشور درکمیسیون تلفیق مجلس خبرداد و گفت: بودجه 279هزار میلیارد تومانی دولت در کمیسیون تلفیق به 293هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان 12.200میلیارد تومان مربوط به شفافسازی حاملهای انرژی بوده و در این کمیسیون دو هزار و 132میلیارد تومان به آن افزوده شد.
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