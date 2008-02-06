اختصاص 10 میلیارد دلار از ذخیره ارزی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعبداللهی امروز پس از پایان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق، افزود: در راستای سیاستهای کلی برنامه چهارم، یک درصد درآمد مالیاتی شرکتهای دولتی و بانکها به امور تحقیقات و پژوهشی اختصاص خواهد یافت.

‬رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در مورد تعیین تکلیف بنزین و گازوئیل درسال ‪ 87‬گفت: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 87 برای این منظور ‪ 3‬هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بنزین و گازوئیل درسال آینده اختصاص داد که مقرر شد تصمیم‌گیری برای مدیریت هزینه این موضوع، برعهده دولت باشد.

وی، با تاکید بر اینکه ‌تخصیص مبالغ دیگری برای این منظور از سوی دولت ممنوع شده است، اظهار امیدواری کرد که دولت با اتخاذ سیاستهایی، امکان گشایش بیشتر برای مردم را فراهم نماید و رئیس جمهوری وعده داده که در این زمینه دولت قدمهای مثبتی بر می دارد.

به گفته عبداللهی براساس مفاد مندرج در لایحه بودجه دولت، منابع و مصارف بودجه ‪ 279‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که نسبت به سال ‪ 86‬ حدود 20.8 ‬درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: بودجه عمومی کمی بیش از ‪ ۷۹‬هزار میلیارد تومان بود که ‪ ۱۵ /۶‬درصد رشد نشان داده و بودجه شرکتهای دولتی نیز ‪ 206‬هزار میلیارد تومان معادل ‪ 23.4‬درصد رشد داشته است.

‬رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به ترکیب منابع دولت درلایحه بودجه، بیان کرد: بودجه سال آتی از درآمدهای نفتی به میزان ‪ 57.8‬درصد، درآمدهای مالیاتی ‪ 25‬درصد و سایر منابع درآمدی ‪ 17.2‬درصد تشکیل می ‌شود.

وی رقم پیش بینی برداشت از حساب ذخیره ارزی درسال آتی را 17 ‬میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: قیمت هر بشکه نفت نیز ‪ 55‬ دلار در نظر گرفته شده است.

عبداللهی از افزایش مختصر بودجه کل کشور درکمیسیون تلفیق مجلس خبرداد و گفت: بودجه ‪ 279‬هزار میلیارد تومانی دولت در کمیسیون تلفیق به ‪ 293‬هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان ‪ 12.200‬میلیارد تومان مربوط به شفاف‌سازی حاملهای انرژی بوده و در این کمیسیون دو ‬هزار و ‪ 132‬میلیارد تومان به آن افزوده شد.