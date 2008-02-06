به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد امکان نمایش آئین اختتامیه بخش بین‌الملل که امشب در مجتمع فرهنگی هنری آسمان فرهنگستان هنر برگزار می‌شود، برای ۲۰ هزار بیننده به صورت همزمان فراهم شده است.

کاربران خانگی که از سرویس اینترنت کم‌سرعت استفاده می‌کنند می‌توانند صدای مراسم را به صورت زنده دریافت کنند و تصاویر این آئین در دو کیفیت پخش خواهد شد. ضمن اینکه امکان دانلود فیلم و صدا پس از اتمام هر آئین وجود دارد.

همچنین سامانه پیام کوتاه سینمای ایران از دیروز فعال شد. در این سامانه با ارسال نام فیلم به شماره ۲۰۰۰۰۷ اطلاعات مربوط به کلیه سینماهای شهر تهران که در حال اکران فیلم مورد نظر هستند و با ارسال نام سینما، اطلاعات مربوط به فیلم اکران شده در آن سینما، نشانی، شماره تلفن و سانس‌های نمایش قابل دستیابی است.