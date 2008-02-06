انتخابات نشان دهنده اقتدار ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی پیش از ظهر امروز در جمع بازرسان هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان همدان افزود: انتخابات برای تقویت نظام و به تصویر کشیدن اقتدار ملی است و حضور حداکثری مردم در انتخابات دارای پیامی جدی برای مردم جهان است.

مرادی با بیان اینکه تعداد رد صلاحیت های کاندیداهای مجلس هشتم در استان همدان کمتر از تعداد رد صلاحیت های دوره قبل در دولت قبل است، اظهار داشت: تعداد نامزدهای اصلاح ‌طلب تائید شده استان همدان بیشتر از اصولگرایان است.

وی با اشاره به اینکه تمامی کسانی که صلاحیت آنان در هیئت‌های اجرایی رد شده مستند به مواد قانونی و استعلام از مراجع چهارگانه بوده است، تصریح کرد: صلاحیت تعدادی نیز به علت ناقص بودن مدارک یا نداشتن شرایط لازم برای شرکت در انتخابات احراز نشده است.

استاندار همدان افزود: هیئت‌های اجرایی از بین معتمدان مردم و از تمام گرایش‌های سیاسی انتخاب شده اند و وزارت کشور در این هیئت تنها یک رای دارد.