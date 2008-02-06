قیمت ساخت و ساز در همدان بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون عمرانی استاندار همدان پیش از ظهر امروز در شورای فنی استان همدان با بیان اینکه فرهنگ کار در جامعه به نحو مطلوب تعریف نشده است،افزود:دستمزد بالای کارگران ساختمانی یکی از دلایل بالا بودن این هزینه هاست.

وی با اشاره به تامین میزان مصالح مورد نیاز برای ساخت و سازهای عمرانی در همدان اظهار داشت: پیمانکارانی که در ساخت و سازهای عمرانی از کارگران دارای کارت مهارت فنی استفاده کنند، امتیاز ویژه می گیرند.

وی با اشاره به تامین میزان مصالح مورد نیاز برای ساخت و سازهای عمرانی در همدان تصریح کرد: از این پس ساخت و سازهای عمرانی توسط بخش غیر دولتی و تعاونی انجام می شود.

معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به اجرای پروژه راه آهن تهران - همدان - سنندج اظهار داشت: راه آهن اراک - ملایر در حال حاضر مناسبی دارد.

موسوی یادآور شد: تا پایان سال 88 تمامی زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی -فرهنگی و اجتماعی مهیا می شود.