بازدید تیم رسانه ای از مناطق زلزله زده قشم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، از سوی دولت سایت مورد نیاز ساخت منازل جدید تامین و به ازای هر واحد مسکونی آسیب دیده، 5/1 میلیون تومان وام بلاعوض و شش میلیون تومان وام با بهره پایین پرداخت و هم اکنون 300 منزل مسکونی در ابعاد 60 و 70 متری آماده شده است و خانواده های آسیب دیده منطقه نیز در منازل خود مستقر شده اند.

انجام طرح بزرگ هادی روستایی گورزین و اطراف آن، برق رسانی بدون نوسان به منطقه زلزله زده، مشاوره های مهندسی رایگان در ساخت واحد های مسکونی از دیگر اقدامات دولت برای این مناطق بوده است.

گورزین در 65 کیلومتری قشم واقع است و رئیس جمهور در سفر استانی خود به هرمزگان در بدو ورود به صورت سرزده وارد این مناطق شد.

از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور بیش از 450 میلیون تومان وام بلاعوض به مردم این مناطق پرداخت و سایر خدمات رفاهی ویژه مردم زلزله زده این مناطق نیز از محل اعتبارات سفر تامین شده است.