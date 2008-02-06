ساختمان وزارت خارجه ژاپن هدف حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این حمله توسط یک مرد جوان در ساعت 6:40 بعداز ظهر به وقت محلی انجام شد.

این مرد جوان با رساندن خود به ورودی اصلی ساختمان وزارت خارجه ژاپن بمب آتش زای خود را به داخل ساختمان پرتاب کرد.

این مرد جوان پس از این اقدام با یک کارد آشپزخانه اقدام به خودکشی کرد.

به گفته پلیس ژاپن، در این حمله به ساختمان وزارت خارجه آسیبی جدی وارد نشده و کسی هم آسیب ندید.

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و پلیس ژاپن تحقیقات خود را برای شناسایی سایر عوامل آن آغاز کرده است.