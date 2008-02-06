  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

ساختمان وزارت خارجه ژاپن هدف حمله قرار گرفت

ساختمان وزارت خارجه ژاپن هدف حمله قرار گرفت

عصر امروز ساختمان وزارت امور خارجه ژاپن در شهر توکیو با یک بمب آتش زا هدف حمله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این حمله توسط یک مرد جوان در ساعت 6:40 بعداز ظهر به وقت محلی انجام شد.

این مرد جوان با رساندن خود به ورودی اصلی ساختمان وزارت خارجه ژاپن بمب آتش زای خود را به داخل ساختمان پرتاب کرد.

این مرد جوان پس از این اقدام با یک کارد آشپزخانه اقدام به خودکشی کرد.

به گفته پلیس ژاپن، در این حمله به ساختمان وزارت خارجه آسیبی جدی وارد نشده و کسی هم آسیب ندید.

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و پلیس ژاپن تحقیقات خود را برای شناسایی سایر عوامل آن آغاز کرده است. 

کد مطلب 634377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها