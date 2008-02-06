سفیر قرقیزستان خواستار همکاریهای مشترک در منطقه ویژه اقتصادی سرخس شد

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، اتم بایف بعد از ظهر امروز در نشستی با مدیران و کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی سرخس تمایل کشورش را به سرمایه گذاری مشترک در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی این منطقه اعلام کرد.

وی گفت: با توجه به مشترکات فرهنگی و علاقه ملت و مسئولان دو کشور به توسعه همکاریهای دو جانبه آمادگی داریم تا نسبت به همکاریهای متقابل با جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف برای بهره گیری هر چه بیشتر از پتانسیل های بالقوه و بالفعل در منطقه ویژه اقتصادی سرخس که در راستای منافع دو کشور است سرمایه گذاری نماییم.

وی افزود: هم اکنون مبادلات کالا و خدمات از طریق دریای خزر فعال بوده ولی ما تمایل به گسترش تجارت کالا در توسعه حمل و نقل زمینی و ریلی برای پوشش دادن به کشورهای آسیای میانه از طریق منطقه ویژه اقتصادی سرخس را داریم.

سفیر قرقیزستان گفت: مسیر عبور نفت خام و گاز استانهای جنوبی قرقیزستان از طریق منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس در چابهار یکی از پتانسیل ها و امکانات موجود است که باید از این راه خشکی استفاده مطلوب را کرد.

وی همچنین در زمینه های احداث سیلو و ترمینال گندم، نفت و گاز جی تی ال ، احداث نیروگاه گازی، حمل بار و کالا از طریق چابهار - سرخس به قزاقستان و استفاده بهینه از فرودگاه شمس سرخس در حمل کالا و بار هوایی، ایجاد واحدهای صنعتی و سیمان، مصالح ساختمانی، توسعه صنعت توریسم اعلام آمادگی کرد.

وی نقش منطقه ویژه اقتصادی سرخس را در رونق اقتصادی کشورهای آسیای میانه با توجه به شرایط و موقعیت مرزی و محور ترانزیتی را با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: سفر من به خراسان رضوی و دیدار با مسوولان از جمله منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای تحرک جدی در توسعه همکاریهای بین دو کشور است .

در این نشست حسین علیپور مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس ضمن معرفی استعدادها و ظرفیت های و مزیتهای نسبی این منطقه برتشکیل کارگروهی برای عملیاتی ساختن سرمایه گذاری های مشترک اعلام آمادگی کرد.

پور فتح الله مدیر سرمایه گذاری اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز بر فعال سازی استانهای جنوبی کشور قزاقستان جهت بررسی راههای توسعه و بهره برداری از خطوط ریلی منطقه ویژه اقتصادی سرخس تاکید کرد.