تیم بسیج قهرمان دومین دوره مسابقات جام دهه فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که به مناسبت فرا رسیدن بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور مقامات کشوری و لشکری در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد، 26 تیم از وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات تهران به صورت دوره ای به رقابت پرداختند.

تیم فوتسال بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار فینال در یک رقابت تنگاتنگ با پیروزی مقابل تیم وزارت اقتصاد و امور دارایی توانست عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

اعضای تیم بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبارتند از : سید عظیم موسوی ، محمد راسخ ، جواد فراستی ، مهدی کرمانی ، امیر ناظمیان ، رضا شیرین کام ، حمید فکوری ، اسلام پور حسرت ، حسین ململی.

مربی تیم : رحمان سیفی

سرپرست تیم : داوود لامعی مقدم

مدیر فنی : حسین تهرانی .