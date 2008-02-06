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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۴۱

تیم بسیج قهرمان دومین دوره مسابقات جام دهه فجر شد

تیم فوتسال بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومین دوره از مسابقات فوتسال داخل سالن جام دهه مبارک فجر، ناحیه بسیج وزارتخانه ها وادارات تهران موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که به مناسبت فرا رسیدن بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور مقامات کشوری و لشکری در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد، 26 تیم از وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات تهران به صورت دوره ای به رقابت پرداختند.

تیم فوتسال بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار فینال در یک رقابت تنگاتنگ با پیروزی مقابل تیم وزارت اقتصاد و امور دارایی توانست عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

اعضای تیم بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبارتند از : سید عظیم موسوی ، محمد راسخ ، جواد فراستی ، مهدی کرمانی ، امیر ناظمیان ، رضا شیرین کام ، حمید فکوری ، اسلام پور حسرت ، حسین ململی.
 مربی تیم : رحمان سیفی
سرپرست تیم : داوود لامعی مقدم
مدیر فنی : حسین تهرانی .

کد مطلب 634384

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