برترین کودکان فیلمساز جشنواره قاصدک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این آئین عصر روز سه‌شنبه 16 بهمن در سینما تئاتر کانون برگزار شد. بچه‌های ایرانی برای شرکت در جشنواره در دو رشته فیلم‌های زنده و پویانمایی نزدیک به 200 اثر به دبیرخانه ارسال کرده بودند.

در فیلم‌های کودکان جنگ، دزدی، آدم‌ربایی، آزار و اذیت حیوانات، خشونت و درگیری‌های خیابانی مورد نکوهش قرار گرفته بود. در این میان کمک به بزرگترها به ویژه دستگیری از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، آرزو برای سلامتی بیماران و مورد توجه قرار دادن کودکان خیابانی و کودکان کار از جمله مضامین بچه‌های فیلمساز ایرانی بود.

آئین پایانی این جشنواره همچنین با نمایش فیلمی پویانمایی ساخته شده توسط کودکان فلسطینی با عنوان "انتفاضه" همراه بود. ضمن اینکه فیلمی از سارا علوی دختر تهرانی برگزیده جشنواره دوم که تابستان امسال در تصادف رانندگی جان خود را از دست داد، به نمایش گذاشته شد.

در این آئین بیانیه هیئت داوران جشنواره شامل وجیه‌الله فردمقدم، غلامرضا حیدرنژاد، مرتضی احدی، فرخنده ترابی و هادی یقین‌لو خوانده و در آن بر اهمیت توجه به نقش کودکان و نوجوانان در آینده سرزمین ایران تأکید شد. سومین جشنواره فیلم کودکان برای کودکان از 13 بهمن همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی ایران آغاز شده بود.