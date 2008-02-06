ایران و واتیکان کمیسیون دائمی گفتگو تشکیل دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، ژان پل گوبل سفیر جدید واتیکان در جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار با متکی وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

متکی در این دیدار ضمن خوشامدگویی با اشاره به همکاری های خوب میان ایران و واتیکان ابراز امیدواری کرد که روابط فیمابین بیش از پیش گسترش و توسعه یابد.

وی با اعلام اینکه دنیا در چند سال اخیر شاهد پدیده زشت اهانت به ادیان الهی بوده است، رسالت رهبران دینی را امروز بسیار سنگین تر از گذشته خواند و لزوم مشورت مستمر آنان را مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان ملت ایران را ملتی علاقه مند به گفتگو، اهل منطق و معتقد به حق و عدالت معرفی و تعامل آنان با اقلیت های دینی را در طول تاریخ مثال زدنی خواند.

بنا بر این گزارش، ژان پل گوبل با اعلام اینکه سهم ایران در فرهنگ جهان مربوط به امروز نبوده بلکه ریشه در تاریخ دارد، روابط کشورمان با دنیای مسیحیت را بسیار دیرینه و قدیمی خواند و آمادگی واتیکان را برای تشکیل یک کمیسیون دائمی گفتگو با جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رساند.

سفیر واتیکان در این دیدار عزم مقامات کشورش برای توسعه و تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرار داد.