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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۵۵

سفیر عراق در گفتگو با مهر:

تغییر مفاد قرارداد 1975 موضع رسمی دولت عراق نیست

تغییر مفاد قرارداد 1975 موضع رسمی دولت عراق نیست

محمد مجید الشیخ سفیر عراق در تهران تاکید کرد که درخواست تعدادی از نمایندگان پارلمان آن کشور برای تغییر مفاد قرارداد 1975 الجزایر، موضع رسمی دولت متبوعش نیست.

محمد مجید الشیخ که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، تصریح کرد: پارلمان عراق برخاسته از اراده مردم و محل تجمع نمایندگان اقوام گوناگون و فراکسیون های متعدد است که مانند اعضای همه مجالس دنیا آزادانه در خصوص موضوعات مختلف اظهار نظر می کنند.

وی افزود: دیدگاه تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق درباره یک موضوع، به منزله قانون یا موضع رسمی دولت نیست و همانطور که اعلام کردم عراق درباره قرارداد 1975 الجزایر با ایران بحث حقوقی ندارد و قرار نیست مفاد این توافقنامه حقوقی و معتبر تغییر کند.

گفتنی است؛ روزنامه الصباح امروز اعلام کرده بود که برخی نمایندگان عراقی خواستار تجدید نظر در قرارداد 1975 الجزایر  شده ‌اند.

سفیر عراق در تهران در پایان تاکید کرد: محور گفتگوهای آتی ایران و عراق درباره اروند رود، صرفا محدود به بررسی موضوع لایروبی و مشکلات فنی این رودخانه خواهد بود.

اخیرا کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز تاکید کرد که مذاکرات تهران و بغداد درباره اروند رود فنی است و نباید آن را به مذاکرات سیاسی تعبیر کرد و گفتگوهایی که درچارچوب قرارداد بین المللی الجزایر انجام می شود، تغییری در متن آن ایجاد نخواهد کرد.

کد مطلب 634395

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