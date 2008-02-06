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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۵۱

قرارداد 32 هزار و 327 طرح اشتغالزا در همدان منعقد شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان همدان گفت: تا کنون در استان همدان 32 هزار و 327 طرح اشتغالزا با اعتباری افزون بر هفت هزار و 706میلیارد ریال عقد قرار داد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان افزود: این تعداد طرح اشتغالزا که از محل اعتبارات بنگاه های کوچک و زود بازده عقد قرار داد شده اند زمینه اشتغال 62 هزار و 514 نفر را فراهم خواهد کرد.

اقلامی اعتبار در نظر گرفته شده برای طرحهای کوچک و زود بازده در استان همدان طی سه سال گذشته را 10 هزار و 840 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: تا کنون چهار هزار و 684 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد و راه اندازی 26 هزار و 225 طرح از سوی بانکهای عامل پرداخت شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان همدان یاد آور شد: در سال جاری چهار هزار و 245 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای اشتغالزا اختصاص یافت که درصد طرحهای عقد قرار داد شده به ابلاغی در سال جاری 33 درصد بوده است.

کد مطلب 634398

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