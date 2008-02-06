قرارداد 32 هزار و 327 طرح اشتغالزا در همدان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان افزود: این تعداد طرح اشتغالزا که از محل اعتبارات بنگاه های کوچک و زود بازده عقد قرار داد شده اند زمینه اشتغال 62 هزار و 514 نفر را فراهم خواهد کرد .

اقلامی اعتبار در نظر گرفته شده برای طرحهای کوچک و زود بازده در استان همدان طی سه سال گذشته را 10 هزار و 840 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: تا کنون چهار هزار و 684 میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد و راه اندازی 26 هزار و 225 طرح از سوی بانکهای عامل پرداخت شده است .