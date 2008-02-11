به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این سخنرانی در روز 24 بهمن در دانشگاه استسون برگزار خواهد شد.

پروفسور سوین برن، استاد فلسفه دین دانشگاه اکسفورد، در آبان ماه سال 84 جاری جهت ایراد سخنرانی و تبادل نظر با استادان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به تهران آمد.

وی هم اکنون در دانشگاه اکسفورد انگلستان به تدریس فلسفه دین مسیحی مشغول است. موضع وی به فیلسوفان عقلگرای حداکثری نزدیک است. وی می‌کوشد به شیوه خاص خود علم و الهیات را بر حسب روشهای خاصی که در مقام تبیین دارند از یکدیگر متمایز کند. او میان تبیین علمی و تبیین شخصی تمایز قائل است.

از پروفسور سوین برن آثار متعددی در زمینه فلسفه و الهیات مسیحی منتشر شده‌اند. سوین برن هم اکنون در آستانه 74 سالگی است.