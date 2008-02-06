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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۰۹

افزایش شش و نیم برابری تولیدات کشاورزی در کشور

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تولید محصولات کشاورزی در کشور با شش و نیم برابر رشد به 105 میلیون تن در سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ عصر چهارشنبه در گردهمایی توجیهی ناظرین بخش کشاورزی استان در محل مجتمع ارشاد ساری افزود: مصرف سرانه مرغ از پنج کیلوگرم در سال 57 به 20 کیلوگرم در سال جاری افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد: مصرف سرانه برنج از 15 به 34 کیلوگرم در سال جاری و ماهی به هشت کیلوگرم افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه بهبود تامین مصرف تغذیه در الگوی مصرف غذایی کشور پایین است، تصریح کرد:هم اکنون کشت برنج در سطح 239 هزار هکتار از اراضی کشور که عمدتا در شمال است صورت می گیرد.

تورنگ با بیان اینکه تولید کشت باغبانی از 33 هزار تن در سال 57 به 140 هزار تن در سال جاری افزایش یافته است، یادآور شد: تولید فعلی سالانه  80 میلیون اصله گل و گیاهان زینتی در کشور تولید و صادر می شود.

این مسئول با اعلام این مهم که کیفیت فرآورده های لبنی مازندران به واسطه کیفیت بالای آن به کشورهای ژاپن و اروپایی صادر می شود، اذعان داشت: هزینه تولیدات محصولات کشاورزی به واسطه مصرف بیش از حد سموم افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه تولید کیفی محصولات سیاست اصلی سازمان جهاد کشاورزی است گفت: برای افزایش محصول و افزایش درآمد کشاورزان با استفاده از سموم بیولوژیک می توان در کاهش آفت کشاورزی سهیم بود.  

کد مطلب 634407

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