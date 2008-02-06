جشنواره دوسالانه برگزیدگان مهندسی عمران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر دکتر حامد نیرومند دبیر جشنواره در این مراسم گفت : هر ساله در اقصی نقاط دنیا جشنواره ای با عنوان جشنواره برگزیدگان مهندسی عمران برگزار می شود و از افراد حقیقی و حقوقی که در عرصه های مختلف علمی و اجرایی آن برگزیده هستند، تقدیر به عمل می آید.

وی به ایده شکل گیری برگزاری این جشنواره در ایران اشاره کرد و افزود: این جشنواره توسط موسسه تحقیقاتی عمران پژوهش آسیا پیشنهاد شد که پس از بررسی به عمل آمده این ایده به عنوان جشنواره برگزیدگان مهندسی عمران کشور مورد تایید قرار گرفت.

نیرومند ادامه داد: بر اساس این مقرر شد این جشنواره با همکاری شهرداری تهران برگزار شود.

به گفته دبیر جشنواره، این دوسالانه به منظور تقدیر از برگزیدگان عرصه های مختلف مهندسی عمران در راستای ارزش نهادن به فعالیت های علمی و تحقیقاتی و اجرایی و کمک به ساماندهی برگزیدگان در راستای اهداف دستگاههای اجرایی کشور و ایجاد انگیزه و شوق فزاینده در برگزیدگان مهندسی عمران در راستای ارتقا هر چه بیشتر ایران پایه ریزی شد.

دبیر جشنواره اظهار داشت: این جشنواره در 8 گروه محقق برتر، استاد برتر، پروژه برتر، انبوه ساز برتر، تولید کننده برتر ، کتاب برتر و پایانه نامه برتر در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین برگزیده فرهنگی نسبت به انتخاب برگزیدگان اقدام کرده است.