بازدید وزیر صنایع از منطقه ویژه کشتی سازی خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسین محرابیان از مراحل مختلف ساخت کشتی های اقیانوس پیما در این مجتمع بازدید و از اولین کشتی اقیانوس پیمای کشورمان با نام ایران اراک که بیش از چهار ماه از ساخت و به آب اندازی آن می گذرد دیدن کرد.

کشتی کانتینربر ایران اراک با ظرفیت 35 هزار تن بطول 187 متر و عرض 16 متر از بزرگترین کشتی های اقیانوس پیمای جهان به حساب می آید که کار ساخت آن در تمامی مراحل توسط متخصصان داخلی کشورمان و در منطقه ویژه کشتی سازی خلیج فارس طاحی و اجرا گردیده است.

ایران اراک با ظرفیت جابجایی 2200 کانتینر 6 متری با قدرتی بالغ بر 11 هزار تن، با ارتفاع آبخور 16 متر و حداکثر سرعت 22 نات دریایی بخش قابل توجهی از نیاز کشور را فراهم و سفارش ساخت پنج نمونه دیگر از این کشتی از سوی شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به کشتی سازی خلیج فارس داده شده است که در ماه آینده یک فروند دیگر از این کشتیها به آب انداخته می شود.

برای ساخت هر یک از این کشتیها 35 میلیون دلار اعتبار هزینه می شود و دانش فنی ساخت این کشتی ها در کشور بومی سازی شده است.