جامعه جهانی خواستار بازگشت چاد به وضعیت عادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شینهوا، "پاسکال آندره انی" روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جامعه جهانی از طریق اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد هرگونه تلاش برای بدست گرفتن قدرت از طریق زور را محکوم کرده است.

وی افزود: شورای امنیت بویژه به شورشیان چاد نیز هشدار جدی داده است.

آندره انی خاطرنشان کرد: ما در چاد وظیفه حمایت از شهروندان خود و اتباع خارجی و همچنین کمک به قربانیان و رساندن کمک های فوری انساندوستانه را برعهده داریم.

این سخنگو گفت که فرانسه در حال حاضر قصد انجام دخالت نظامی در چاد را ندارد.

اما روز گذشته در برابر اتهامات شورشیان چادی مبنی بر اینکه هواپیماهای فرانسوی مواضع آنان را بمباران کرده اند، "برنار کوشنر" وزیر خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران تاکید کرد که کشورش در چارچوب قوانین بین المللی عمل می کند.

وی خاطرنشان کرد که فرانسه قصد انجام عملیات نظامی در خاک چاد علیه شورشیان این کشور را ندارد.

حدود 2 هزار شورشی که هفته گذشته از منطقه دارفور درغرب سودان به سوی چاد حرکت کردند، پس از طی نمودن مسافت 800 کیلومتر به پایتخت این کشور رسیدند و آن را به تصرف خود درآوردند.

"ادریس ابی" رئیس جمهوری چاد در روزهای اخیر که انجامنا در تصرف شورشیان بود، در یک مخفیگاه زیرزمینی مخفی شده بود و حتی حاضر به دریافت کمک ارتش فرانسه نشد.

شورشیان در حال حاضر شهر انجامنا را ترک و در اطراف آن اردو زده اند تا اتباع خارجی و غیرنظامی از آن خارج شوند.