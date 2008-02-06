به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیامی به برگزاری جشنواره دوسالانه گرامیداشت مهندسی عمران تاکید کرد: برگزاری این جشنواره بیانگر ایجاد انگیزه در برترین های عرصه های مهندسی عمران کشور می باشد که همیشه شایستگی خود را با تکیه بر نیروها و امکانات داخلی در شرایط سخت به جهانیان نشان داده است.

وی تصریح کرد: درعرصه جدید که بر اساس پیشرفت های علمی و فنی ، ساخت و سازها علاوه بر پهنه خاک، بستر آبها را نیز دربر گرفته ؛ نوع نگاه به مسائل فنی و مصالح متفاوت گشته و استعمارگران با سواستفاده از واژه عمران با شعار گسترش عمران و آبادانی و با هدف تعمیق وابستگی ها، تکنولوژی و فن را با بخل علمی منحصر خویش می دانند و اجازه نمی دهند کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز دستاوردهایی از این دست داشته باشند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه پیام خود آورده است: با پیروزی انقلاب اسلامی نوع نگاه ایرانیان در امور توسعه ای دگرگون شده و با بیزاری فراوان از وابستگی های تحقیرآمیز گذشته پس از رهایی از انواع توطئه های دهه نخست ، توجه عمیق به استقلال همه جانبه و سازندگی نمودند که در این راه نقش مهندسان جوان ایران در طراحی ، ساخت و اجرای سازه های فولادی سد، نیروگاه وغیره بسیار چشمگیری است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توانمندی های کشور در سطح مراکز دانشگاهی، همچنین خاطر نشان کرده است: بدون شک برپایی نخستین جشنواره برگزیدگان مهندسی عمران ایران به بهانه افتتاح فاز اول برج میلاد به عنوان مرتفع ترین سازه بتنی کشور با اهداف اقتصادی ، گردشگری، امنیتی و اجتماعی در حال اتمام است ، بیانگر ایجاد انگیزه در برترین های عرصه های مهندسی عمران کشور می باشد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پایان این پیام ابراز امیدواری کرده است که با تداوم تلاش ها برای تامین نیازهای مهندسی کشور شاهد روزی باشیم که با صدور خدمات فنی گامی بزرگ به سوی ارزش نهادن به فرهنگ ساخت و ساز و ارتقا کیفی آن در مقایسه با پیشرفت های جهانی برداریم.