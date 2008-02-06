دو هزار هیئت مذهبی ساماندهی شده در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان عصر چهارشنبه در جشنواره نشریات فرهنگی مازندران در محل اردوگاه شهدای دانش آموز بادله ساری افزود: با تشکیل ستاد ساماندهی شئون فرهنگی فعالیت مداحان در استان با نظارت بیشتری پیگیری می شود.

وی خاطر نشان کرد: با تصویب و ابلاغیه استاندار مازندران در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی هر گونه جمع آوری خیمه و اقدامات خلاف شرع در این خیمه ها در استان ممنوع خواهد بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه در برخی مساجد استان باب شده که روحانیون کار مداحان را انجام می دهند تصریح کرد: شایسته تر است که روحانیون کار خود را انجام دهند و مداحان در مدیحه خود زیاده روی نکنند.

وی در این زمینه افزود: توزیع و حمل علم در استان از 74 درصد در دو سال گذشته به 9 درصد در امسال رسیده است.

شکریان با بیان اینکه دهه اول محرم امسال بیش از هزار و 400 روحانی به مساجد استان اعزام شدند یاداور شد: با این وجود در ماه های رمضان و محرم مازندران با کمبود روحانی مواجه است.

این مسئول با اعلام این مهم که دهه فجر امسال نیز روزانه شش تا هفت روحانی در هر شهرستان به مدارس استان رفته و مفاهیم مربوط به انقلاب اسلامی را برای دانش آموزان گوشزد می کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که قصد داریم در دهه آخر محرم از روحانیون بومی در مساجد استفاده شود گفت: تعداد روحانیون مامم مقیم استان هزار و 300 نفر است.

شکریان با اشاره به راه اندازی تشکیلات هیئت های مذهبی استان خاطر نشان کرد: یکی از وظایف این هیئت ها ساماندهی مداحان استان است.

این مسئول درادامه با انتقاد از کاهش بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از دولت اصولگرا خواست تا نسبت به افزایش سرانه و بودجه فرهنگی سازمان اهتمام حاصل شود.

216 نشریه فرهنگی استان در قالب 230 هسته فرهنگی در جشنواره نشریات فرهنگی با هم رقابت کرده که شش نشریه فرهنگی استان به مرحله کشوری راه یافته است.