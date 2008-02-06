توقف تیم ملی ایران برابر سوریه / اولین دو امتیاز سرنوشت ساز هدر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال ایران و سوریه از ساعت 15 امروز در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که در پایان تیم کشورمان با توقف برابر سوریه اولین دو امتیاز حساس را از دست داد تا شروع ناامید کننده ای در حضور خاویر کلمنته داشته باشد.

در این دیدار کادر ایرانی تیم ملی فوتبال کشورمان برنامه خاصی برای بازکردن دروازه سوریه نداشت و با وجود حملات کم رمقی که بازیکنان روی دروازه حریف انجام دادند اما موفق به گشودن دروازه حریف نشد تا این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان برسد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در این بازی با سیدمهدی رحمتی ، سیدجلال حسینی، هادی عقیلی ، علیرضا نیکبخت واحدی ، آندرانیک تیموریان ، مهرزاد معدنچی ، علی کریمی ، حسین کعبی ، مهدی مهدوی کیا ، مهدی رجب زاده و علی سامره به میدان رفت که در نیمه دوم ایمان مبعلی ، محسن خلیلی و جواد کاظمیان به جای سامره ، مهدوی کیا و معدنچی به میدان آمدند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار خود در این مرحله روز ششم فروردین سال آینده در کویت به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت.