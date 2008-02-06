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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۲۰

برگزاری همایش جوانان پیرو ولایت در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: همایش جوانان پیرو ولایت با حضورجمع کثیری از دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان بعد از ظهر امروز در این مراسم گفت: جوانان باید در تمامی عرصه ها امام خمینی (ره) را الگوی خود قرار دهند و معارف دینی و علمی خود را به منصه ظهور بگذارند.

علی‌اکبر مرادی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نوجوانان، جوانان بهتر از گذشته در راه اسلام و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی پایدار هستند، افزود: جوانان برای اثبات وفاداری به انقلاب، روز به روز با شوق و علاقه بیشتری نسبت به نظام جمهوری اسلامی قد علم می‌کنند.

وی با اشاره به ترس دشمنان به علت وجود جوانان نیرومند و طرفدار نظام و مذهب تشییع در ایران اسلامی اظهار داشت: جوانان پیرو ولایت، مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) با پرداختن عمیق به مسائل علمی، سیلی محکمی به دهان استکبار زده و دسیسه‌های دشمن را خنثی می‌کنند.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان تصریح کرد: در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰نفر از دانش‌آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان، عضو کانون جوانان پیرو ولایت هستند.

این مراسم در مجتمع فرهنگی ابن سینای همدان برگزار شد.

کد مطلب 634419

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