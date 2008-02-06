برگزاری همایش جوانان پیرو ولایت در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان بعد از ظهر امروز در این مراسم گفت : جوانان باید در تمامی عرصه ها امام خمینی (ره) را الگوی خود قرار دهند و معارف دینی و علمی خود را به منصه ظهور بگذارند .

علی‌اکبر مرادی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نوجوانان، جوانان بهتر از گذشته در راه اسلام و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی پایدار هستند، افزود: جوانان برای اثبات وفاداری به انقلاب، روز به روز با شوق و علاقه بیشتری نسبت به نظام جمهوری اسلامی قد علم می‌کنند .

وی با اشاره به ترس دشمنان به علت وجود جوانان نیرومند و طرفدار نظام و مذهب تشییع در ایران اسلامی اظهار داشت: جوانان پیرو ولایت، مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) با پرداختن عمیق به مسائل علمی، سیلی محکمی به دهان استکبار زده و دسیسه‌های دشمن را خنثی می‌کنند .

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان تصریح کرد: در حال حاضر دو هزار و ‪ ۵۰۰ ‬ نفر از دانش‌آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان، عضو کانون جوانان پیرو ولایت هستند .

این مراسم در مجتمع فرهنگی ابن سینای همدان برگزار شد.