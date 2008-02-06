یک امتیاز حساس گرفتیم / ایران را در سوریه شکست می دهیم

زیاد شعبو کاپیتان تیم فوتبال سوریه پس از تساوی بدون گل این تیم مقابل ایران با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : تیم ما درمجموع فوتبال قابل قبولی را ارائه کرد و فوتبالی برتر از ایران را به نمایش گذاشت و استحقاق کسب یک امتیاز را داشت . ما در طول بازی موقعیت های گلزنی مناسبی داشتیم که با بدشانسی آنها را از دست دادیم. درغیر این صورت می توانستیم حتی با سه امتیاز بازی را به پایان برسانیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه اضافه کرد : تیم ما با شناخت کامل مقابل ایران قرار گرفت و می دانستیم چگونه باید تیم ایران را کنترل کنیم و اطمینان دارم با همین شرایط می توانیم در دمشق ایران را شکست دهیم.

شعبو تصریح کرد : تیم ما برای صعود از این گروه انگیزه زیادی دارد و تمام تلاش ما این است که به مرحله دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی صعود کنیم که با این شروع خوب دستیابی به این هدف دور از دسترس تیم ما نیست.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ایران یکی از قدرت های فوتبال آسیاست اظهار داشت : فوتبال ایران در سالهای اخیر بواسطه لیگ منظم و برنامه خود به پیشرفت های خوبی در فوتبال آسیا دست یافته و صاحب بازیکنان و تیم ملی قدرتمندی است.