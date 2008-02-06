ملی پوشان پرسپولیس خوب بودند / قرارداد کعبی را فردا ثبت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در حاشیه دیدار امروز تیم ملی فوتبال کشورمان به خبرنگاران گفت: فکر می کنم حسین کعبی و نیکبخت واحدی بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند اما محسن خلیلی دیر به زمین آمد که البته در این مورد کادر فنی تیم ملی تصمیم نهایی را می گیرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد عقد قرارداد با حسین کعبی گفت: با این بازیکن به توافق رسیده ایم و قرار است فردا قراردادش ثبت شود. مبالغی هم که این روزها در مورد کعبی عنوان می شود صحت ندارد.

کاشانی در مورد کمک سازمان تربیت بدنی برای پرداخت به شرکت کوپیان گفت: باشگاه پرسپولیس هنوز پولی در این مورد دریافت نکرده است اما اگر سازمان تربیت بدنی اعلام کرده قطعا این کمک را خواهد کرد چرا که قبلا نیز در ماجرای پرونده رافائل سازمان تربیت بدنی به باشگاه کمک کرد.