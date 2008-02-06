خط لوله نوبوکو خط صلح خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، حلمی گولر گفت که کنسرسیوم خط لوله گازی نوبوکو -خط لوله ای که گاز آسیای میانه و خاورمیانه را از خاک کشورهایی از جمله ترکیه، بلغارستان، رومانی و اسلواکی به اتریش منتقل می کند- نه تنها به عنوان خطی برای انتقال گاز بلکه به عنوان خط پیام آور صلح خواهد بود.

گولر که روز گذشته برای شرکت در یک مراسم مربوط به شش کشور شرکت کننده در این پروژه عازم وین شد در یک کنفرانس خبری پیش از ترک کشورش گفت: پروژه نوبوکو سرعت پیدا کرده و درتلاش است تا دیگر رقبا را هم در خود جای دهد.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت که آنکارا مصمم به تکمیل این پروژه است و اضافه کرد "ما در دیدار خود از وین با وزرای انرژی شش کشور در باره دیگر پروژه های مربوطه نیز گفتگو و مذاکره خواهیم کرد".

گفتنی است که وی در وین با "پیتر دیمیتریف" وزیر انرژی بلغارستان در ساختمان سفارت ترکیه دیدار کرد و در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که آنها در خصوص امکان مشارکت در پروژه های انرژی و ساخت نیروگاههای برق آبی گفتگو کردند.

خط لوله نوبوکو به طول 3 هزار و 300 کیلومتر است و گاز دریای حزر(آسیای میانه)، خاورمیانه و مصر را به بازارهای اروپا منتقل می کند و ترکیه در این بین تصمیم گرفته است تا نقش پل انتقالی را ایفا کند.