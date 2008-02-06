هنوز چیزی از دست نداده ایم / روی اتفاقات فوتبال مساوی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده که پس از تساوی تیم فوتبال کشورمان برابر سوریه در کنفرانس خبری صحبت می کرد ضمن بیان مطلب فوق افزود: درست است در این بازی دو امتیاز از دست دادیم و شروع خوبی برای مرحله مقدماتی در جام جهانی نداشتیم ولی هنوز فرصت داریم و هیچ چیزی را از دست نداده ایم.

وی افزود: سال گذشته در تهران با سوریه مساوی کردیم ولی با هماهنگی بیشتر و انگیزه بالاتر بازیکنان در دمشق آنها را شکست دادیم که مطمئنا با حضور کلمنته و برنامه ریزی بهتر فرصت لازم را برای کسب امتیازات دلخواه در 5 بازی آینده بدست می آوریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین تاکید کرد: از ابتدا قابل پیش بینی بود که تیم سوریه با استفاده از دفاع فشرده و دل بستن به ضد حملات تیم بسیار خطرناکی است و چند موقعیت هم در نیمه اول بدست آوردیم ولی در مجموع می توانستیم در این بازی سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم. زیرا در نیمه اول هماهنگ نبودیم اما در نیمه دوم و خصوصا در دقایق آخر مسابقه فرصت های بسیار خوبی را بدست آوریم.

وی درمورد رحمتی که ابتدا نامش در لیست 50 نفره قرار نداشت ولی در این بازی فیکس بود تصریح کرد: آن فهرست برای شرکت در مسابقات بود و تا دیروز هم می توانستیم آن را تغییر دهیم و نفراتی که در تمرینات بهتر بودند در مسابقات از آنها استفاده کنیم که این اتفاق افتاد.

ابراهیم زاده در پاسخ به این پرسش که سرمربی سوریه اعتقاد داشت تیمش می توانست در این دیدار با نتیجه 3 بر یک ایران را شکست دهد خاطرنشان کرد: شادی کردن بازیکنان سوریه بعد از کسب تساوی مسلما این صحبت ها را هم در پی خواهد داشت زیرا آنها در تهران یک امتیاز بسیار خوب کسب کردند.

وی در مورد دیدار امارات و کویت گفت: مطمئنا آنها هم در بازی نخست خود کار سختی پیش رو دارند و امیدوارم در آن بازی نتیجه ای بدست آید که به نفع ما باشد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به این سئوال که مهاجمان ایران در 9 بازی گذشته گل نزده اند که یکی از دلایل آن نداشتن بازی ساز بوده است گفت: دیدگاه ما این است که مهدوی کیا، کریمی و رجب زاده بازیساز هستند و در آن زمانی که نیاز بود جواد کاظمیان و ایمان مبعلی را به میدان فرستادیم. البته همه لژیونرها بسیار خوب کار کردند ولی نباید فراموش کرد تفکرات بازیکنان سوریه دفاعی و نفرات آنها در فکر ضربه زدن به بازیکنان ما بودند که همین موضوع در عملکرد نهایی بازیکنان ما تاثیر منفی گذاشت.

وی در خصوص از دست دادن ضربات ایستگاهی که در طول این بازی از دست رفت افزود: ما در تمرینات روی استفاده از این توپها به بهترین شکل تمرین کردیم و حتی سعی ما این بود که از توپ های برگشتی هم به بهترین شکل استفاده کنیم ولی این اتفاق نیفتاد.

ابراهیم زاده درپایان گفت: ما چند موقعیت خوب داشتیم و بهترین ضربه زن هایمان هم پشت توپ قرار گرفتند. ما روی همه مسائل کار کردیم ولی این اتفاق فوتبال بود که باعث شد در این بازی دو امتیاز از دست بدهیم.