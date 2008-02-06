نتیجه عادلانه پیروزی 3 بریک سوریه بود / خط حمله ایران پراشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال سوریه پس از تساوی بدون گل تیم ملی کشورش برابر ایران با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی گفت: امروز مقابل یکی از بهترین تیم های آسیا بازی کردیم. برای مقابله با این تیم دو استراتژی متفاوت داشتیم که در دو نیمه به اجرا گذاشتیم.

وی ادامه داد: در نیمه اول با پرسینگ تیم ایران به دنبال زدن گل بودیم که حتی شانس گلزنی نیز بدست آوردیم که در صورت استفاده از آن می توانستیم در همان نیمه اول ایران را شکست دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال سوریه با اشاره به بازی تدافعی تیمش در نیمه دوم گفت: در این نیمه با دفاع فشرده به دنبال حفظ نتیجه بودیم و اینکه اگر موقعیتی بدست آوردیم از آن استفاده لازم را ببریم.

فجرابراهیم با تاکید بر اینکه شوت های بازیکنان تیم ملی فوتبال سوریه برای استفاده ازضعف خط دفاعی ایران نبود تاکید کرد: این یکی از تاکتیک های ماست که با زدن شوت های پی درپی برای خود موقعیت گل خلق خواهیم کرد. روی این مسئله کار کرده بودیم و در بازی با ایران از آن استفاده کردیم.

وی ضمن تاکید دوباره بر اینکه هر چهار تیم ایران، کویت ، امارات و سوریه شانس برابری برای صعود دارند افزود: امروز کار سخت و دشواری انجام دادیم. آنهم برابر50 هزار تماشاگر. البته ترجیح می دادیم این بازی را با پیروزی به پایان برسانیم اما در پایان نتیجه مساوی رقم خورد.

سرمربی تیم ملی فوتبال سوریه از بازی ضعیف مهاجمان ایران یاد کرد و گفت: ایران مهاجمان خوبی دارد که ضعف آنها ناهماهنگی و دادن پاس های اشتباه پرتعداد بود که باعث شد در این دیدار نمایش ضعیفی داشته باشند.

وی درخاتمه تصریح کرد: نتیجه عادلانه در این دیدار پیروزی 3 بر یک سوریه بود.