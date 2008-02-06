نداشتن برنامه برای پیروزی، بازی تدافعی سوریه و ضعف در گلزنی تیم ملی

به گزارش خبرنگارمهر، اظهارات تعدادی از ملی پوشان کشورمان پس از تساوی تیم فوتبال ایران مقابل سوریه را می خوانید :



تیموریان : امتیاز حساسی را از دست دادیم

هافبک ایرانی تیم فوتبال بولتون گفت: با تساوی مقابل سوریه دو امتیاز حساس یک بازی خانگی را از دست دادیم و این امتیاز کار ما را برای بازیهای آینده دشوارخواهد کرد.

تیموریان اضافه کرد: متاسفانه تیم ما از هماهنگی لازم برای برتری مقابل سوریه دور بود و این شرایط اجازه نداد تا از امتیاز این بازی خانگی استفاده کنیم.

هافبک تیم ملی تصریح کرد: تیم سوریه بیش از حد حالت دفاعی داشت و ما برنامه ای برای عبور از دفاع بسته تیم سوریه نداشتیم.

وی در پایان گفت : امیدوارم تیم ملی در بازی های آینده با تمرینات بیشتر و انجام دیدارهای تدارکاتی به انسجام لازم برای حضور قدرتمند در مسابقات مقدماتی جام جهانی دست یابد.

هادی عقیلی : سوریه دفاعی بازی کرد

مدافع تیم فوتبال کشورمان بازی بسته و شیوه تدافعی تیم سوریه را عامل ناکامی تیم ملی در نخستین دیدار مسابقات مقدماتی جام جهانی عنوان کرد.

هادی عقیلی اضافه کرد: سوریه از ابتدا بازی تدافعی را در دستور کار داشت و برای کسب یک امتیاز بازی می کرد و متاسفانه ما نتوانستیم از دیوار دفاعی این تیم عبور کنیم و در زدن ضربات آخر دقت عمل لازم را نداشتیم.

وی با بیان اینکه وظایفم را به عنوان یک مدافع به خوبی انجام دادم اظهار داشت: من به عنوان یک مدافع تمامی خواسته های کادر فنی را به خوبی انجام دادم ولی افسوس که بازی خوب تیم ملی با نتیجه مطلوب همراه نبود.

عقلی درپایان گفت : باید تلاش کنیم در بازیهای آینده امتیاز این بازی را جبران کنیم .

مهدی رجب زاده : ضعف گلزنی داریم

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: ضعف در گلزنی باعث شد نتوانیم به سه امتیاز حساس دیدار با سوریه دست یابیم.

رجب زاده تصریح کرد: تیم ما در طول بازی موقعیت های گلزنی مناسبی داشت ولی ضعف در گلزنی مانع از دستیابی به نتیجه مورد نظر شد.

هافبک تیم ملی افزود: سوریه از ابتدا با بازی بسته بدنبال استفاده از ضد حملات بود که به خوبی به این خواسته خود رسید و ما با وجود اینکه حملات زیادی روی دروازه سوریه تدارک دیدیم ، نتوانستیم از موقعیت های بدست آمده استفاده کنیم .

وی تاکید کرد: این تساوی کار ما را برای بازیهای آینده سخت می کند و باید با تمرینات بیشتر و ایجاد هماهنگی لازم در تمامی خطوط ، با شرایط بهتری در دیدارهای آینده حاضر شویم .