اقتدار کشور رابطه مستقیم با اقتدار زنان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرشته ساسانی بعد از ظهر امروز در دومین روز از همایش نقش زنان در عرصه اطلاع رسانی کشور گفت: خبر رسانی و خبرنگار بودن شغل نیست بلکه رسالت مسئولیت و اطلاع رسانی است و پیامبر ما هم این رسالت را انجام می داده است.

وی افزود: رسالت یک خبرنگار طرح مشکلات و مسائل موجود در جامعه، دشمن شناسی و برخورداری از یک بینش قوی است.

وی با تاسی به آیات قرآن کریم برخی از صفات خبرنگاران را بر شمرد و تصریح کرد: خبرنگاران باید دارای صفاتی نظیر رصد کردن اخبار مختلف، نظر کردن به عالم انسانی، داشتن ذهنی پویا، دشمن شناسی، قدرت تحیلیل بالا، برخورداری از بینش، دانش و مخابره اخبار صحیح است.

فرشته ساسانی اقتدار کشور را بستگی به اقتدار زنان دانست و خاطر نشان کرد: رهبری نهضت کربلا پس از امام حسین (ع)بر عهده حضرت زینب (س) بوده که باعث شده اطلاع رسانی رشادتها و اخبار به طور دقیق و صحیح صورت گیرد.

وی به حضور حداکثری زنان در عرصه خبر و موفقیت آنان اشاره کرد و یاد آور شد: بحث زن بسیار پیچیده است که در طی زمان و امور مختلف به هم آمیخته شده که معمای پیچیده ای را برای جامعه و بشر به وجود آورده است که اگر به زنان اطلاع رسانی شفاف انجام نشود جوامع دچار لغزش می شوند.

در پایان این مراسم تریبون آزاد در مورد مسائل وضع معیشتی خبرنگارن، مسائل مدیریتی، طرح مشکلات و احترام به مقام زن انجام گرفت.