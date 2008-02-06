به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل کنگره بین المللی علامه بلاغی گفت: علامه بلاغی از شخصیت‌های نادر جهان تشیع و اسلام است و به لحاظ برخورداری ازعلم وافر، خلوص، ‌همت، زمان شناسی و جدیت توانست آثار مهمی ‌را برای ما به یادگار بگذارد.



وی با اشاره به ‌اینکه آثار فروانی اعم از مقاله، کتاب و ... توسط علامه بلاغی به رشته تحریر درآمده است، گفت: جامعیت در زمینه‌های تفسیری، فقهی و کلامی، درد آشنایی و براساس نیازهای روزن بودن، سطح بالای ادبیات علمی ‌و عربی و متناسب بودن ادبیات با سطح مخاطبان از ویژگی‌های آثار علامه بلاغی است.



رئیس پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی ‌ادامه داد: به لحاظ بهره‌بردن از این ویژ‌گی‌ها و تأکید مقام معظم رهبری برای معرفی شخصیت‌های برجسته دفتر تبلیغات اسلامی‌ پس از برگزاری کنگره علامه شریف الدین اقدام به برگزاری کنگره علامه بلاغی می‌نماید.



وی‌گفت: دفتر تبلیغات اسلامی‌برای 10 سال آینده اقدام به برگزاری کنگره‌هایی جهت معرفی شخصیت‌های برجسته جهان اسلام و تشیع خواهد کرد.



معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی‌حوزه علمیه قم همچنین به چاپ موسوعه علامه بلاغی در 9 جلد اشاره کرد و گفت: در مراسم افتتاحیه کنفرانس علامه بلاغی آیت الله هاشمی رفسنجانی به ایراد سخن خواهد پرداخت و پس از آن علاوه بر ارائه مقالات به زبان‌های فارسی و عربی برخی از شخصیت‌های برجسته حوزوی سخنرانی خواهندکرد.



وی اظهار داشت: در برگزاری کنگره علامه بلاغی علاوه بر تعدادی از مراکز و مجامع علمی کشور در عراق، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همکاری داشته‌اند.



حجت الاسلام مبلغی گفت: کنگره بین المللی علامه بلاغی 24 و25 بهمن ماه درمرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.



دبیر علمی کنگره بین المللی علامه بلاغی نیز در ادامه این جلسه گفت: علامه بلاغی از افراد نادر است که در صدر معلمان دوره معاصر قرار گرفته است و از ویژگی‌هایی برخوردار است که او را از سایرین مقایر می‌کند.



محمد جواد صاحبی گفت: مرحوم بلاغی ازرهبران ضد استعماری مبارزات مردم عراق است و این مسأله در تاریخ کشور عراق ماندگار شده است.



وی افزود: علامه بلاغی صرفا یک عالم فقه و تفسیر نیست بلکه فردی است که به عنوان یک دیده‌بان مسایل روز جامعه زمان خود بوده است.



دبیر علمی کنگره علامه بلاغی گفت: از علامه بلاغی آثار فراوانی در نقد بهایی‌گری، رهابی گری ومسیحیت تبشیری به یادگار مانده است واین آثار بسیار حایز اهمیت بوده است.



وی با اشاره به ارسال 80 مقاله به زبان‌های عربی وفارسی،‌به دبیرخانه کنگره علامه بلاغی تصریح کرد: در برگزاری این کنگره ما شاهد مشارکت گسترده مراکز علمی عراق و حوزه نجف با مراکز علمی ایران و حوزه علمیه قم هستیم که درنوع خود بی‌نظیر است.