سفیر ایران و رئیس مجلس لبنان تحولات منطقه را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، محمد رضا شیبانی عصر امروز با نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان در منطقه عین التینه بیروت دیدار و رایزنی کرد.



دوطرف در این دیدار تحولات لبنان و منطقه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. علی حسن خلیل از نمایندگان مجلس لبنان نیز در دیدار شیبانی و بری حضور داشت.



در این گزارش به جزئیات بیشتری درباره این دیدار اشاره نشده است.



شایان ذکر است که گروههای مختلف سیاسی لبنان در تلاش برای رسیدن به توافق به منظور حل بحران سیاسی این کشور هستند و جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی خود برای کمک به حل این بحران به ویژه مسئله انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده و حمایت خود را از توافق لبنانی ها برای حل بحران اعلام داشته است.

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