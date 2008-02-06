اصناف شیراز از فرصت مناسب ایام نوروز استفاده نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسین نکویی مهر عصر امروز در همایش ناظران کمیسیون نظارت فارس افزود: در تمام دنیا کشورها برای شکوفا شدن اقتصاد خود توجه خاصی به صنعت توریسم دارند اما ما در ایام نوروز به رغم ورود حدود چهار میلیون گردشگر به فارس بهره کافی را از این فرصت نمی بریم که در این راستا ناظران کمیسیون نظارت باید با هماهنگی اصناف تعطیلات را نوبتی کنند.

رئیس سازمان بازرگانی فارس با بیان اینکه در این ایام باید در همه ابعاد پذیرای مسافران باشیم، بیان داشت: با توجه به خرید های نوروزی مردم شیراز، اصناف باید با نصب برچسب قیمت کالا، حق انتخاب به مردم بدهند و ناظران نیز برای بازرسی واحد های تحت پوشش خود از خودروهای علامت دار استفاده کنند تا مردم شاهد نظارت و بازرسی مداوم در شهر باشند.

نکویی مهر خاطرنشان کرد: اصناف نیز باید هرچه سریعتر برای تهیه ملت کارت اقدام کرده تا فعالیتهای کنترلی، نظارتی و دریافت کالاها به ویژه در ایام نوروز سریعتر صورت گیرد.