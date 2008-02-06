فیش های صدور سند ملی جعلی است

به گزارش سما ، روابط عمومی شهرداری منطقه یک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد : بر اساس مراجعات و گزارش های رسیده از سوی شهروندان، اشخاص سودجو و فرصت طلبی اقدام به تهیه فیش های جعلی با عنوان " فیش صدور سند ملی" با آرم شهرداری تهران و توزیع بین اماکن تجاری و مسکونی و درخواست واریز مبالغی به حساب شخصی سیبا به شماره 0104194697002 از شهروندان کرده اند.

در این اطلاعیه ضمن تاکید برغیر قانونی بودن این عمل که باعث خدشه دار شدن چهره شهرداری در اذهان عمومی می شود ، از کلیه شهروندان در خواست شده به منظور شناسایی و برخورد قانونی در صورت مراجعه و مشاهده این افراد ضمن خودداری از پرداخت هر گونه وجهی ، مراتب را با شماره تلفن 110 و یا 137 اطلاع دهند.

گفتنی است اقدامات قانونی وقضایی برای شناسایی افراد خاطی توسط شهرداری منطقه یک در حال پی گیری است.