کاظمی قمی مقدمات سفر احمدی نژاد به عراق را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، کاظمی قمی گفت که وی در نشست روز گذشته خود با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق موضوع زمینه سازی و مقدمات انجام سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به بغداد را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

برپایه این گزارش، کاظمی قمی ابراز امیدواری کرد که دولت عراق برای آزادی ایرانی های موجود در زندانهای خود و زندانهای نیروهای ائتلاف تلاش کند.

وی با اشاره به اینکه هنوز توافقی درخصوص تعیین زمان اجرای مذاکرت سه جانبه با عراق و آمریکا درباره امنیت عراق حاصل نشده است، ابراز امیدواری کرد که زمان این مذاکرات در روزهای آتی مشخص شود.

برپایه این گزارش، کاظمی قمی همچنین از ادعای برخی مقام های عراقی درباره تسلط ایران بر بعضی چاههای نفت عراق را کم اهمیت دانست. به گفته وی، هیئت عراقی که در روزهای آینده راهی ایران خواهد شد، این موضوع را مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد.