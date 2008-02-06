توقف حملات طالبان علیه ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بیت اله محسود" رهبر جدید طالبان در پاکستان که ازسوی اسلام آباد و واشنگتن به انجام عملیات های انتحاری زیادی در این کشور متهم است، حملات علیه ارتش پاکستان را متوقف کرد.

"مولوی عمر" که خود را سخنگوی محسود معرفی می کرد، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: ما برای مدت نامشخصی اعلام آتش بس کرده ایم زیرا دولت پاکستان نیز حملات خود علیه ما را متوقف کرده است.

وی افزود: محسود به نیروهایش دستور داده حملات خود علیه نیروهای پاکستانی در وزیرستان و دیگر مناطق این کشور را متوقف کنند.

حملات انتحاری در سال 2007 میلادی بیش از 800 کشته در پاکستان برجا گذاشت. این حملات در سال 2008 میلادی نیز تاکنون جان بیش از 60 نفر را گرفته است.

عمر خاطرنشان کرد: این تصمیم به طور یکجانبه اتخاذ شده و در این زمینه با دولت پاکستان توافقی صورت نگرفته است.

بیت اله محسود پس از شکست رژیم طالبان در افغانستان قسم وفاداری برای ملا عمر یاد کرد.

این درحالی است که ارتش پاکستان از ادامه حملات خود علیه طالبان در آینده ای نزدیک خبر داده است.