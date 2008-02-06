رشد تولیدات علمی در سه سال اخیر / پذیرش 61 درصدی دختران در رشته های پزشکی کنکور 86

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی عصر امروز در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم ضمن تشریح وضعیت تغییر ریاست دانشگاه تهران افزود: هنوز حکمی در زمینه تغییر ریاست دانشگاه تهران صادر نشده است اما امکان دارد تا روز شنبه حکمی صادر شود.

وی همچنین 83 درصد رشد آموزش عالی کشور را مربوط به پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: تنها 17 درصد توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به قبل از انقلاب مربوط می شود.

وزیر علوم تعداد مستندات علمی ایران را نیز در سال 2007 معادل 9 هزار و 61 مقاله برشمرد و افزود: در سال 1966 تعداد مقالات ایران در ISI تنها 4 عدد و در سال پس از آن نیز تعداد مقالات 10 عدد بوده که رسیدن به عدد 9 هزار و 61 گویای رشد علمی ایران در این زمینه است.

دکتر عبدالرسول پورعباس - رئیس سازمان سنجش نیز در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به خبرنگاری در مورد پذیرش جنسیتی در کنکور گفت: در کنکور 86 در رشته های پزشکی 39 درصد پسران و 61 درصد دختران پذیرش شدند.

دکتر حسن خالقی - معاون آموزشی وزارت علوم نیز ضمن توضیح سیاستهای وزارت علوم درباره توسعه دوره های مجازی گفت: توسعه دوره های مجازی در دانشگاههای توسعه یافته و بزرگ در وزارت علوم جدی است و امسال برای این منظور کمیته ای در وزارتخانه تشکیل شد.

دکتر حسین رحیمی - رئیس سازمان پژوهشهای علمی صنعتی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد ثبت اختراعات، ثبت اختراع در کشور را به شیوه اعلامی عنوان کرد و گفت: ثبت اختراعات در کشور ما توسط سازمان ثبت و به صورت اعلامی انجام می شود که تنها با تأییدیه سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران می تواند اعتبار علمی داشته باشد. تنها اختراعاتی که توسط سازمان تأیید شوند می توانند برای حمایت به بانکها و سایر ارگانها و ثبت در خارج از کشور معرفی شوند.