نخست وزیر هند تیر ماه به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هند و آسیا، منابع دیپلماتیک در دهلی نو اعلام کردند که احتمال دارد سینگ ماه جولای سال جاری میلادی (تیرماه) پس از نشست کمیسیون مشترک ایران-هند در ماه ژوئن یا جولای از تهران دیدن کند.

به گفته این منابع، نخست وزیر هند پس از نشست کمیسیون مشترک که به ریاست وزرای خارجه دو کشور در ماه ژوئن یا جولای برگزار خواهد شد از ایران دیدار خواهد کرد که احتمالاً این دیدار در نیمه اول جولای اتفاق خواهد افتاد.

گفتنی است که "آتال بیهاری واجپایی" آخرین نخست وزیر هند بود که در سال 2001 از ایران دیدار کرد و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز به عنوان میهمان افتخاری در سال 2003 به جشن روز جمهوری هند دعوت شد.

این منابع همچنن اعلام کردند که احتمال دارد پیش از دیدار سینگ از ایران دو کشور توافقی در زمینه خط لوله گازی ایران به هند صورت دهند، خط لوله ای که گاز منطقه عسلویه ایران را از طریق پاکستان به هند منتقل خواهد کرد که تاکنون به سبب بروز برخی مشکلات در روند آن به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.