آموزش از اجزای مهم و اصلی نظام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ محمد شیردل بعد از ظهر امروز در مراسم تجلیل از مربیان نمونه آموزش نظامی استان گفت: اگر آموزش نباشد هنگام استفاده از سلاح و تجهیزات نیروها دچار مشکل می شوند و هزینه های گزافی به سازمان تحمیل می شود.

معاون هماهنگ کننده بسیج خراسان رضوی گفت: امروز مربیان وظیفه بسیار خطیر و حساسی دارند و باید ضمن افزایش بینش اعتقادی و علمی خود در جهت تقویت بنیه علمی و اعتقادی و داشن نظامی بسیجیان و مربیان تحت امرخود بپردازند.

وی با اشاره به معیارها و ملاک های معلمین و متربیان نمونه گفت: همراهی با دانش آموزان تا انتهای مسیر، دلسوزی پدرانه آنان به متربیان و پاسخگوی به سوالات و مواردی که دانش آموزان مطرح می کنند به بهترین شیوه از معیارهای انتخاب مربیان برتر است.

شیردل با اشاره به اینکه شغل معلمی شغل انبیاست گفت: مربیان عزیز باید قدر و منزلت خود را دانسته و در حفظ آن کوشا باشند.

در این مراسم با شرکت بیش از 200 نفر از مربیان در سالن اجتماعات مرکز آموزشی حضرت جواد الائمه مشهد برگزار شد و در پایان با اهدا لوح سپاس از مربیان برتر تقدیر شد.

