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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۳۰

استاندار فارس:

نمایندگان آینده مجلس به دنبال طرحهای کاذب نروند

شیراز - خبرگزاری مهر: محمد رضا رضا زاده گفت: نمایندگان آینده مجلس نباید وقت خود را با دنبال کردن طرحهای کاذب و جنجال ساز تلف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس عصر امروز در جریان افتتاح چندین پروژه عمرانی در شهرستانهای زرقان، خرامه، لپویی و داریون افزود: مردم در جریان انتخابات باید کسانی را انتخاب کنند که به دنبال خدمتگذاری باشند و مقاصد غلط و نادرست پرهیز نمایند.

رضازاده تصریح کرد: در یک دوره زمانی خاص مجلس شاهد بودیم که بعضی از نمایندگان به ارزشهای انقلاب چنگ انداخته و در مقابل نظام ایستادند اما امروزه نباید خاطرات آن دوران دوباره تکرار شود.

وی خاطرنشان کرد: کاندیداهایی که به جریانی خاص وابسته هستند در صورت موفقیت در انتخابات نیز به همان اشخاص مدیون خواهند بود از این رو باید کسانی به مجلس بروند که قدر ولایت را دانسته و به آن معتقد باشند.

در ادامه این مراسم پروژه هایی از جمله کلنگ مجتمع مسکونی 10هزار واحدی لپویی، آموزشگاه راهنمایی سید جمال الدین اسدآبادی، راه روستایی در منطقه بند امیر، مجتمع مسکونی شش هزار واحدی، شهرک صنعتی و دانشگاه آزاد خرامه و گازرسانی به داریون در جریان این سفر افتتاح و کلنگ زنی شدند.

کد مطلب 634471

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