آلمان از اعزام نیروهای واکنش سریع به افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، جوزف یونگ وزیر دفاع آلمان گفت: این نیروها جایگزین نیروهای نروژی در شمال افغانستان خواهند شد.

به نظر می رسد آلمان تحت تاثیر فشار آمریکا برای اعزام نیرو برای کمک به نیروهای بین المللی در افغانستان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است .

"یونگ" هفته گذشته در خواست "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا را برای فرستادن نیرو و تجهیزات به افغانستان رد کرده بود .

حدود 3100 نیروی آلمانی در کابل و مناطق باثبات شمال افغانستان به عنوان نیروهای کمک به برقراری امنیت در افغانستان(ایساف) به رهبری ناتو آرایش یافته اند.

از زمان شروع جنگ فرسایشی عراق، آمریکا با کمبود نیرو و تجهیزات درافغانستان روبروست و بارها از هم پیمانان خود درناتو و اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است ، ولی به نتیجه ای دست نیافته است .

